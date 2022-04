Đạ Tẻh tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 11

(LĐ online) - Sáng 1/4, Huyện uỷ Đạ Tẻh tổ chức hội nghị Huyện uỷ lần thứ 11 mở rộng nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Việt - Quyền Bí thư Huyện uỷ, Phan Đức Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Tống Giang Nam – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo, trong Quý I/2022, huyện Đạ Tẻh đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế - xã hội tiếp tục có sự phát triển. Nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, VietGAP và hữu cơ. Công tác quản lý bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả cao. Thu ngân sách tăng so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được quan tâm thực hiện.

Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Tổ chức giải toả 1,4 ha cây trồng trái phép trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm từ các năm trước, sau khi giải tỏa bàn giao cho đơn vị chủ rừng theo dõi quản lý, trồng lại rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng.

Công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm; triển khai phương án xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu. Về tiến độ thu ngân sách, đến ngày 28/3/2022, tổng thu đạt 22,38 tỷ đồng, đạt 31,6% so với kế hoạch, bằng 115% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị. Chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện có đổi mới. Việc xây dựng mô hình dân vận khéo được tập trung chỉ đạo.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Huyện uỷ Đạ Tẻh do tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; tuy chưa vào mùa mưa nhưng tình trạng mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái nhà một số gia đình và hư hại nhiều diện tích hoa màu, cây ăn trái… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân. Bên cạnh đó, giá cả vật tự nông nghiệp, phân bón tăng cao ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp nói chung trên địa bàn huyện; vi phạm an ninh trật tự tuy có giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn diễn ra và tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác nắm bắt thông tin và định hướng dư luận có lúc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở một số cơ sở còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Kết thúc hội nghị, Quyền Bí thư Huyện uỷ Đạ Tẻh Nguyễn Mạnh Việt đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong Quý II/2022 với một số nội dung cụ thể như: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về thực hiện Chỉ thị 05, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo các xã xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Chỉ đạo ngành giáo dục tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhiệm vụ giáo dục năm học 2021 - 2022. Phấn đấu giảm số vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, diện tích rừng bị thiệt hại và khối lượng lâm sản bị thiệt hại giảm 20 - 25% so với cùng kỳ; triển khai các phương án phòng, chống cháy rừng trong mùa khô. Triển khai xây dựng phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa năm 2022; kiểm tra an toàn hồ đập, để kịp thời có phương án khắc phục, nhất là các khu vực trọng điểm. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và tăng cường thực hiện các giải pháp đẩy nhanh thu ngân sách, tập trung thu hồi nợ đọng thuế, phí; phấn đấu 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt trên 50% kế hoạch. Về chi ngân sách, tiếp tục điều hành chi theo kế hoạch đã được phê duyệt và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

THÂN THU HIỀN