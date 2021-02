Đà Lạt: Xe máy bị xe tải tông bốc cháy trên phố

(LĐ online) - Vụ tai nạn xảy ra trên đường Trần Phú, TP Đà Lạt vào chiều 21/2, làm chiếc xe máy bị ngọn lửa thiêu rụi, còn chiếc xe tải bị hư hỏng phần đầu…

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ 40 chiều cùng ngày, chiếc xe tải nhẹ do tài xế Lê Văn Trình (34 tuổi, quê Thanh Hóa), điều khiển lưu thông trên đường Trần Phú (TP Đà Lạt), theo hướng Nhà thờ Chánh tòa ra đường Bà Triệu. Khi đến đoạn trước một ngân hàng trên đường này thì bất ngờ tông vào đuôi xe máy do Nguyễn Đoan Hồ (17 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) điều khiển.

Cú tông hất văng chiếc xe máy lên lề và trúng vào trụ điện chiếu sáng, rồi phát hỏa, cháy rụi, còn xe tải leo lên lề đường, phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an TP Đà Lạt (cách hiện trường vụ cháy khoảng 100 m), cùng người dân đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa, nên kịp thời khống chế ngọn lửa không cháy bén vào xe tải. Bước đầu, tài xế Lê Văn Trình khai nhận do buồn ngủ nên gây ra tai nạn dẫn đến vụ cháy.

Hiện, cơ quan chức năng Công an TP Đà Lạt đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

THỤY TRANG