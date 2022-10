Nhức nhối ''mạng nhện'' dây điện, dây cáp viễn thông

Hình ảnh những bó dây điện, cáp viễn thông nặng trĩu sà xuống đường phố, hoặc chằng chịt treo phía trên các cột điện lớn nhỏ ở cả khu trung tâm lẫn các hẻm nhỏ, trước nhà dân… không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn khiến không ít người dân lo sợ khi qua lại. Thời gian qua, TP Đà Lạt đã nỗ lực ngầm hoá đường dây nhưng tình trạng dây điện, dây cáp giăng kín các ngõ phố như “mạng nhện” luôn là vấn đề nhức nhối.

Hệ thống dây điện, cáp viễn thông chằng chịt ngay trên đường Phan Bội Châu, Đà Lạt

Ông Phạm Anh Dũng, chủ quán cà phê trên đường Phan Bội Châu cho biết, tuyến đường này ở trung tâm thành phố, phố nhỏ, hàng quán nhiều nhưng dây điện và cáp viễn thông nhùng nhằng còn nhiều hơn, rối hơn cả hàng quán. “Đơn cử như phía trước quán nhà tôi, cứ ngước nhìn lên là chằng chịt dây điện, cáp viễn thông từ bên này đường sang bên kia đường, không biết bao nhiêu đường dây che khuất hết cả bảng hiệu, cản tầm nhìn các hàng quán rất mất mỹ quan. Một thời gian, tôi thấy chính quyền ra quân chỉnh trang tháo gỡ bảng hiệu quảng cáo gây mất mỹ quan, yêu cầu người dân không gắn bảng hiệu loè loẹt chằng chịt, nhưng thực tế những hệ thống dây điện, cáp viễn thông chằng chịt trên đường phố cũng đang gây mất thẩm mỹ đường phố rất nhiều. Không chỉ vậy, ở 1 số trụ điện đủ các loại dây cáp cột thành bó nhìn rất phản cảm, lỡ mà xảy ra cháy nổ thì cũng không biết đâu mà xử lý. Rất mong thành phố quan tâm, sớm chỉnh trang, kiểm tra, buộc lại hoặc ngầm hoá toàn bộ các tuyến đường để đảm bảo mỹ quan và an toàn”, ông Dũng nói.

Thực tế, đã có giai đoạn TP Đà Lạt có chủ trương ngầm hóa lưới điện và thực hiện thí điểm ngầm hóa trên một số tuyến đường. Tuy nhiên, việc ngầm hóa này chưa triệt để, do chỉ mới ngầm hóa lưới điện, chưa kết hợp được việc ngầm hóa dây thông tin, nên tình trạng "mạng nhện" chưa được cải thiện triệt để. Trên một số tuyến đường nhỏ, đường hẻm, người dân thậm chí còn tự ý bắt điện, kéo điện chiếu sáng và cáp viễn thông theo cách riêng của mỗi gia đình, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông bởi sự cẩu thả, thiếu an toàn do không đủ độ cao, kỹ thuật. Dây điện, dây cáp lâu ngày không sử dụng, chằng chịt qua lại, rơi rớt gây nguy hiểm đến tính mạng người đi đường.

Tại một số khu dân cư ngay trung tâm thành phố, hiện vẫn còn tình trạng các trụ điện, đường dây điện sinh hoạt không đảm bảo an toàn, các loại dây kéo ra kéo vào ngược xuôi xộc xệch. Một số con đường hẻm, có nhiều cây trụ điện được đặt tại vị trí sát vách tường nhà dân, dây điện sà sát đất, chạy sát mép tường rào, quấn chằng chịt trên cây cối, nằm sát cửa nhà dân, rất nguy hiểm. Nhếch nhác là vậy và cũng đã nhiều lần người dân lên tiếng phản ánh, báo chí truyền thông cũng nêu vấn đề nhưng thực trạng dây cáp viễn thông của các nhà mạng bố trí cẩu thả vẫn diễn ra do ý thức kém của các nhà mạng và của cả chủ nhà. Vì vậy nên, việc thỉnh thoảng ở đâu đó tình trạng dây cáp bị đứt, sà xuống mặt đường gây bức xúc nhưng lại là chuyện không mấy lạ lẫm ở thành phố.

Bà Trương Thị Ban, ở đường Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt cho biết: “Trước đây khu vực này còn ít nhà, cả đoạn đường chỉ có khoảng chục căn nhà với 1 cột điện sinh hoạt, nhưng những năm gần đây, nhà cửa mọc lên nhiều, nhiều hàng quán cũng mọc lên xen kẽ trong khu dân cư nên phát sinh hàng trăm đường dây điện bắt nhập nhằng nhìn vô cùng nguy hiểm. Mỗi khi trời mưa gió hay có xe lớn đi ra đi vô tôi rất lo sợ cứ đi ra cổng ngóng xem họ chạy xe có vướng dây điện hay không. Có hôm, xe lớn chở hàng hoá cồng kềnh kéo đứt mấy sợi dây mà người dân không dám đụng vào vì không biết đó là dây điện hay dây cáp viễn thông để gọi đơn vị chức năng xuống xử lý, bà con chúng tôi phải kiếm cây ra chống dây điện lên và làm bảng cảnh báo nguy hiểm để người dân cẩn thận. Tôi rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp kiểm tra hệ thống dây điện, cột điện, đặc biệt là ở các hẻm nhỏ, khu dân cư mới, nếu chưa ngầm hoá được cũng nên thường xuyên kiểm tra, cột bó lại gọn gàng, xử phạt nghiêm những gia đình tự ý kéo dây điện, cáp viễn thông không đúng tiêu chuẩn để tránh gây nguy hiểm”.

NGUYỄN NGHĨA