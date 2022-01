Ga Đà Lạt hoạt động lại chuyến tàu cổ trong dịp Tết Dương lịch 2022

(LĐ online) - Từ ngày 1/1/2022, Ga Đà Lạt chính thức vận hành lại tàu du lịch tuyến Đà Lạt - Trại Mát sau hơn nửa năm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Vẽ tranh bút lửa tại Ga Đà Lạt

Ông Nguyễn Võ Minh Chánh - Trưởng Ga Đà Lạt cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, Ga Đà Lạt đón hơn 5.000 lượt khách tham quan; trong đó, có hơn 500 khách trải nghiệm chuyến tàu cổ Đà Lạt - Trại Mát.

Khách đến ga mỗi ngày khá ít nên đơn vị chưa khởi động lại các toa xe lửa. Du khách chủ yếu đến tham quan, chụp hình và sử dụng đi kèm như gian hàng lưu niệm, vẽ tranh bút lửa, quán cà phê… Trung bình mỗi ngày Ga Đà Lạt đón khoảng 200 khách tham quan và thường đông đúc hơn mỗi cuối tuần.

Ga Đà Lạt vẫn là một trong những điểm tham quan du lịch hấp dẫn du khách

Là một trong số ít du khách nước ngoài đến Đà Lạt dịp này, gia đình chị Aurelya (du khách đến từ Litva) đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong không khí se lạnh những ngày đầu năm mới. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Đà Lạt, thật bất ngờ vì mọi thứ còn đẹp hơn rất nhiều so suy nghĩ. Và cũng may mắn khi là những hành khách đầu tiên trên chuyến tàu năm mới. Tôi chắc chắn sẽ còn trở lại nơi này”, chị Aurelya chia sẻ.

Ga Đà Lạt được công nhận là Di tích Văn hóa lịch sử cấp quốc gia năm 2001. Ngoại trừ đầu kéo hơi được thay bằng máy chạy dầu thì các toa khách đều là toa xe cổ được phục hồi, kể cả đường ray. Hiện, Ga Đà Lạt chỉ còn một tuyến đường sắt duy nhất còn lại dài 7 km được phục hồi, đưa du khách đến Trại Mát, tham quan chùa Linh Phước.

Dù tuyến đường sắt duy nhất còn lại dài 7 km nhưng vẫn thu hút du khách tham quan, trải nghiệm

Theo ông Chánh, với các giá trị văn hóa, lịch sử cần được bảo tồn, hàng năm Tổng Công ty đường sắt Việt Nam liên tục thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục có dấu hiệu xuống cấp.

Hiện nay, Lâm Đồng đã và đang mở cửa đón khách trong trạng thái bình thường mới dựa trên các tiêu chí an toàn trong hoạt động đón tiếp và phục vụ khách. Nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa phục hồi, duy trì hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo các điều kiện an toàn cho du khách và người dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Ngành du lịch Lâm Đồng đã và đang chủ trương thực hiện phương châm “Vắc xin - 5K - Công nghệ thông tin - Ý thức” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Gia đình chị Aurelya thích thú trải nghiệm chuyến tàu cổ

"Chúng tôi rất mừng và đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện an toàn để hoạt động trở lại. Dù ngành đường sắt không có quy định giãn cách nhưng với lượng khách chưa đông nên ga đã chủ động bố trí giãn cách trên các toa để đảm bảo an toàn cho du khách. Ga cũng triển khai đến cán bộ, nhân viên về các quy định an toàn; đồng thời, nhắc nhở hành khách đến ga cố gắng thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế”, ông Chánh cho biết thêm.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt kiểm tra về trật tự an toàn giao thông đường sắt

Dịp này, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt và công an các Phường 9, 10, 11 và xã Xuân Thọ cũng phối hợp với các ban, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra các vị trí giao cắt đường bộ đường sắt, các lối mở có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là quy định về trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt, đường bộ; kiểm tra các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải đường sắt.

HỒNG THẮM