Bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trong khách sạn

(LĐ online) - Sáng 19/4, Công an Phường 2 (TP Đà Lạt) cho biết đã bàn giao 3 đối tượng cùng tang vật cho Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đới tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thế Khiêm, (43 tuổi, trú tại Phường 4, TP Đà Lạt), Cao Văn Trì (25 tuổi, quê quán thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) và Cao Thị Hà (26 tuổi, quê quán thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương).

Cơ quan công an làm việc với ba đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 18/4, Công an Phường 2, TP Đà Lạt kiểm tra một phòng tại khách sạn ở đường Phan Đình Phùng đã phát hiện 3 đối tượng trên đang trong phòng. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện trên tấm nệm bên trong phòng có 1 đĩa sứ màu trắng chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy katemine và 1 gói nilon có 1 viên nén màu hồng cùng 1 mảnh viên nén màu hồng nghi là thuốc lắc.

Bước đầu, Khiêm khai nhận do có mối quan hệ quen biết nên đã đưa tiền cho cho Hà mua giúp ma túy để sử dụng. Hà đã nhờ anh họ là Trì mua số ma túy trên vào ngày 17/4 với giá 1,5 triệu đồng. Đến ngày 18/4, cả ba đưa đến khách sạn để sử dụng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.

ĐAM TRỌNG