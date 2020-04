Triệt phá thêm một tụ điểm ma túy trong quán karaoke

(LĐ online) - Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 16/4, Đội Cảnh sát Điều Tra tội phạm về ma túy Công an huyện Di Linh đã bắt quả tang một vụ sử dụng ma túy tập thể tại cơ sở Karaoke Bình Minh Luxury (thị trấn Di Linh).

Các đối tượng tại Công an huyện Di Linh

Tại đây, Công an phát hiện tại phòng VIP 5 có 5 nam, nữ thanh niên đang tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy, gồm: Nguyễn Thị Hoa (23 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc), Nguyễn Đặng Phương Lan Anh (20 tuổi, ngụ tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng), Lương Văn Hùng (26 tuổi, ngụ tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh), Huỳnh Văn Ánh (34 tuổi, ngụ tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) và Lê Phạm Phú Viên (23 tuổi, ngụ tại Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói nilon đựng tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu hồng. Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện các đối tượng này đều dương tính với ma túy tổng hợp. Tại Công an huyện Di Linh, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch rồi tổ chức sử dụng. Hiện, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Di Linh đã tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng Nguyễn Đặng Phương Lan Anh, Huỳnh Văn Ánh, Nguyễn Thị Hoa và Lương Văn Hùng về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” ; riêng Lê Phạm Phú Viên chỉ tham gia sử dụng nên giao địa phương và gia đình bảo lãnh quản lý.

TQT