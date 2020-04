Khởi tố ông Nguyễn Văn Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 21/4, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hùng, người đánh bảo vệ bệnh viện khi được nhắc kiểm tra phòng dịch Covid-19.

Trước đó, Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt) của Công an Đà Lạt đã được chuyển đến Viện Kiểm sát TP Đà Lạt vào chiều 20/4. Ông Hùng được xác định là nghi can đánh bảo vệ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt vào sáng 9/4, bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ. Đây là trường hợp đầu tiên tại tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố vì có hành vi chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch Covid-19 theo quy định pháp luật.

Đấm vào mặt và dọa chém bảo vệ bệnh viện

Diễn biến vụ việc như sau: Khoảng 7 giờ 30 ngày 9/4, ô tô BS 51G - 657.06 chở 4 người; trong đó, có vợ chồng ông Hùng, vào cổng bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt. Bảo vệ yêu cầu những người trên xe đo thân nhiệt phòng dịch Covid-19 nhưng tài xế nói chở người “đi cấp cứu” nên bảo vệ cho vào. Sau đó, vợ ông Hùng vào khám sản và cả hai đồng ý đo thân nhiệt, khai báo sàng lọc y tế, phòng dịch Covid-19.

Đến khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, vợ chồng ông Hùng quay lại bệnh viện được anh Nguyễn Anh Tú, bảo vệ trực cổng bệnh viện yêu cầu hai người qua khu vực đo thân nhiệt, khai báo sàng lọc y tế phòng dịch Covid-19 thì ông Hùng (lái ô tô) không đồng ý và hăm dọa đòi đấm vào mặt anh Tú. Khi anh Tú giải thích đang thực hiện quy định của Bộ Y tế và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19 thì ông Hùng cố tình lái ô tô vào cổng, quẹt kính chiếu hậu vào tay phải anh Tú. Sau đó, ông Hùng dừng xe, lao vào đấm anh Tú 2, 3 cái và hăm dọa đấm chết anh Tú.

Khi ô tô lên tới khu sàng lọc cấp cứu, ông Hùng tiếp tục có hành vi chửi nhân viên bệnh viện và đòi hành hung bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó phòng Điều dưỡng, khi bà Thủy giải thích bệnh viện đang thực hiện theo quy định của Bộ Y tế để phòng dịch Covid-19. Lúc này, vợ ông Hùng cũng có lời lẽ xúc phạm nhân viên bảo vệ.

Trước tình hình này, Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt báo Công an Phường 10, Đà Lạt để đến can thiệp.

Lúc 11 giờ 30, khi ông Hùng điều khiển ô tô ra cổng bệnh viện, nhân viên trực cổng yêu cầu dừng xe thì ông Hùng tiếp tục chống đối và dọa chém bảo vệ.

Cảnh vợ chồng ông Hùng đang đe dọa hành hung nhân viên y tế và bảo vệ tại khu khám sàng lọc trước Khoa Cấp cứu được camera an ninh của Bệnh viện ghi lại

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm

Sáng 10/4, bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt, cho biết: Ngay khi vụ việc xảy ra, bệnh viện có gọi điện báo cho Công an Phường 10, Đà Lạt, công an có đến nhưng không lập biên bản vụ việc. Đến chiều 9/4, cả 8 y, bác sĩ và nhân viên của bệnh viện liên quan vụ việc được mời lên Công an Phường 10 làm việc nhưng lại không có mặt ông Nguyễn Văn Hùng.

Chiều tối 10/4, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đà Lạt đã ký các văn bản hỏa tốc, giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc.

Đến chiều 15/4, vợ chồng ông Hùng đến Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt xin lỗi Ban giám đốc bệnh viện và các nhân viên bảo vệ. Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc bệnh viện ghi nhận lời xin lỗi, nhưng cho rằng hành vi và thái độ của vợ chồng ông Hùng làm cho gần 400 nhân viên bệnh viện đang ngày đêm căng mình chống dịch Covid-19 rất hoang mang và lo lắng, không yên tâm thực hiện tốt công việc trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ - Đà Lạt là đơn vị y tế tổ chức phân luồng, khám sàng lọc bệnh để phòng chống bệnh Covid-19 sớm nhất ngay từ 9/3 khi Đà Lạt có ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên. Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt đã tổ chức thực hiện công tác khám sàng lọc bệnh Covid-19 ngay trước cổng bệnh viện, trước Khoa cấp cứu và trước lối vào Khoa sản đối với tất cả bệnh nhân, thân nhân, khách đến liên hệ công tác...

AN NHIÊN