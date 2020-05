Tạm giữ nhiều mô tô đi vào đường cao tốc Liên Khương - Prenn

(LĐ online) - Ít nhất 15 xe mô tô phân khối lớn đi vào đường cao tốc, độ pô, thay đổi kết cấu xe... bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Lâm Đồng chặn lại xử lý tại cao tốc Liên Khương – Preen trong sáng nay.

Nhiều mô tô bị tạm giữ do vi phạm các lỗi chạy vào đường cao tốc, xe không rõ nguồn gốc, thay đổi kết cấu xe bị tạm giữ sáng nay

Sáng 2/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thực hiện chuyên đề phòng chống đua xe trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông ngày lễ 30/4 và 1/5, từ 9 giờ sáng, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Đức trọng lập chốt di động kiểm tra xử lý mô tô phân khối lớn chạy trên tuyến Quốc lộ 20.

Tại trạm thu phí BOT Định An đặt tại đoạn cuối cao tốc Liên Khương - Prenn (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng), Tổ kiểm tra hành chính nhiều xe mô tô phân khối lớn có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ từ hướng TP Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Tới 10 giờ 30 phút, Tổ kiểm tra đã tạm giữ 15 xe phân khối lớn với các lỗi vi phạm: Chạy vào đường cao tốc, thay đổi kết cấu xe, thay đổi ống pô, không có giấy tờ xe… Theo ghi nhận, ngoài các xe bị xử lý có nhiều đoàn xe mô tô có dấu hiệu vi phạm khi thấy chốt kiểm tra đã quay đầu chạy ngược lại đèo Prenn.

Ngoài ra, trong số 15 môtô bị tạm giữ nhiều xe có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, giấy tờ không hợp lệ đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng phối hợp làm rõ.

C.THÀNH