Bắt giữ đối tượng bị truy nã sau 17 năm lẩn trốn

(LĐ online) - Ngày 17/7, Công an huyện Đam Rông đã bắt đối tượng truy nã tên Lê Trung Kiên (49 tuổi, quê quán: Xóm 8, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Đây là đối tượng bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An truy nã từ năm 2003 do trốn việc chấp hành thi hành án.

Lê Trung Kiên bị bắt giữ sau 17 năm bị truy nã

Vào năm 2003, Lê Trung Kiên phạm tội Cố ý gây thương tích tại Nghệ An, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 42 tháng tù giam. Trong thời gian chờ thi hành án, đối tượng đã bỏ trốn và bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã.

Qua công tác rà soát, trao đổi thông tin giữa Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Đam Rông, Cơ quan Công an xác định được đối tượng Lê Trung Kiên đang sinh sống và lẩn trốn trên địa bàn thôn Đắk Măng (xã Đạ R’Sal, huyện Đam Rông) nên đã tổ chức bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu, Lê Trung Kiên khai sau khi bị tòa xử án giam, vì sợ đi tù nên đã bỏ trốn mà không tự giác đến chấp hành án. Từ năm 2003, đối tượng bỏ trốn đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk một thời gian rồi chuyển đến lẩn trốn tại khu vực giáp ranh địa bàn xã Đạ R’Sal là khu vực giáp ranh 03 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Hiện, Công an huyện Đam Rông đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An di lý về Nghệ An để chấp hành án và xử lý theo các quy định của pháp luật.

HOÀNG MY