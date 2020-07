Công an Đà Lạt mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(LĐ online) - Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được thực hiện trong thời gian gần 2 tháng (từ 18/7 đến 14/9).

Đội CSGT-TT, Công an TP Đà Lạt ra quân phân luồng giao thông trong ngày đầu của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Ngày 18/7, Công an TP Đà Lạt cho biết công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Đà Lạt đã đồng loạt ra quân, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Mục tiêu của đợt cao điểm nhằm bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân; 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động năm Chủ tịch ASEAN 2020 trên địa bàn TP Đà Lạt.

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, nắm tình hình, giải quyết các vụ việc xảy ra tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự.

Căn cứ vào kế hoạch của Công an tỉnh, các kế hoạch, chỉ đạo từ Thành uỷ, UBND TP Đà Lạt, Công an TP Đà Lạt đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm, an toàn giao thông…

C.THÀNH