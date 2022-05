Bảo Lộc: Tạm giữ 77 xe máy độ chế, xử phạt gần 220 triệu đồng

(LĐ online) - Sáng 16/5, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Bảo Lộc, cho biết: Trong đợt cao điểm ra quân kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2022, đơn vị đã tập trung xử lý xe máy độ, chế đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an TP Bảo Lộc khám xe, lập biên bản xử lý xe máy độ, chế theo quy định

Theo đó, trong thời gian qua, Tổ công tác Chuyên trách phòng chống đua xe trái phép đã tập trung đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra nắm tình hình; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe máy độ, chế gây mất an toàn giao thông.

Theo lực lượng công an, trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không quản ngày đêm nắm bắt thông tin về các thanh, thiếu niên tại TP Bảo Lộc và các địa phương khác chạy xe máy độ chế tụ tập rú ga, nẹt pô gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng an ninh trật tự.

Tại nhiều thời điểm, khi phát hiện lực lượng chức năng, nhiều thanh, thiếu niên còn tỏ thái độ thách thức điều khiển xe máy rú ga, nẹt pô, đánh võng, bốc đầu, chạy tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cá biệt vào tối 14/5, xe máy độ, chế mang BS: 49K - 596.75 do nam thanh niên điều khiển đã 5 lần bốc đầu vượt đèn đỏ trên đường Trần Phú. Phải mất hơn 30 phút bám theo, lực lượng công an mới khống chế, bắt giữ để xử lý theo quy định. Trường hợp này đã bị Công an Bảo Lộc lập biên bản xử phạt 11 triệu đồng.

Theo thống kê, trong đợt cao điểm, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ công tác Chuyên trách phòng chống đua xe trái phép Công an TP Bảo Lộc đã tạm giữ 77 xe máy độ, chế. Riêng 2 ngày gần đây (14 và 15/5), lực lượng công an đã tạm giữ 17 xe máy độ, chế. Hầu hết, xe máy độ, chế bị tạm giữ đều thay đổi kết cấu của nhà sản xuất như đôn dên, xoáy nòng, thay pô… Ngoài các thanh, thiếu niên địa phương thì người điều khiển xe độ, chế còn đến từ các địa phương khác; trong đó, có rất nhiều trường hợp đến từ tỉnh Đồng Nai.

Cùng với việc tạm giữ phương tiện, Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 77 trường hợp điều khiển xe độ, chế với tổng số tiền 218,5 triệu đồng.

Tất cả các xe máy độ, chế bị tạm giữ sau khi hoàn tất các thu tục xử lý, lực lượng công an yêu cầu người vi phạm tháo bỏ các phụ tùng lắp đặt trái phép theo quy định.

KHÁNH PHÚC