Di Linh: Xử lý nghiêm học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

(LĐ online) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Di Linh, tình trạng học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ có chiều hướng gia tăng với các lỗi phổ biến như: Điều khiển xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh...

Nhiều học sinh chưa đủ tuổi để điều khiển xe mô tô phân khối lớn

Theo Công an huyện Di Linh, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và người tham gia giao thông, đã có không ít vụ tai nạn giao thông do liên quan đến các em học sinh gây ra. Chính vì vậy, Đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý trường hợp trực tiếp gây ra tai nạn giao thông; trong đó, có xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong buổi ra quân xử lý vi phạm của Đội Cảnh sát Giao thông vào chiều 16/5, hàng loạt học sinh đi xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, chưa có giấy phép lái xe… bị phát hiện và xử lý.

Chỉ trong 30 phút giờ tan học, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 16 trường hợp học sinh trường THPT đi xe phân khối lớn tới trường. Tất cả các trường hợp này bị lập biên bản tạm giữ xe, yêu cầu mời phụ huynh tới trụ sở công an để làm các thủ tục xử lý vi phạm. Danh sách học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng sẽ được công an gửi về nhà trường để nhắc nhở, xử lý theo nội quy trường học.

Thiếu uý Đào Đức Thọ - Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Di Linh cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý trên 100 trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hầu hết các trường hợp vi phạm của học sinh đều bị lập biên bản nhắc nhở, xử lý để các em biết lỗi, không tái phạm.

Để nghiêm túc thực hiện qui định về Luật Giao thông đường bộ đối với học sinh, thời gian qua, Công an huyện Di Linh đã phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh và các bậc phụ huynh. Cùng với đó, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên và học sinh điều khiển xe mô tô phân khối lớn, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời, thông báo các trường hợp thanh thiếu niên và học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đến các trường học, chính quyền địa phương và gia đình để có biện pháp phối hợp giáo dục, xử lý.

“Để nâng cao ý thức cho các thanh, thiếu niên và học sinh, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, các nhà trường thì các gia đình cần cân nhắc trước khi mua xe mô tô, xe gắn máy cho con em mình; trang bị kiến thức và thường xuyên theo dõi, nhắc nhở con em chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông…, có như vậy mới có thể tạo được sự chuyển biến về nhận thức của các em, bảo đảm sức khỏe và tính mạng của bản thân và người dân khi tham gia giao thông” - Thiếu uý Đào Đức Thọ cho biết.

HOÀNG YÊN