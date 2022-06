Di Linh: Bắt quả tang vụ tàng trữ và sử dụng ma tuý

(LĐ online) - Ngày 17/6, Công an huyện Di Linh vừa bắt quả tang 1 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý tại thị trấn Di Linh.

Đối tượng tại cơ quan công an

Khoảng 09 giờ 30 ngày 17/6/2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Di Linh phối hợp với Công an thị trấn Di Linh đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Nguyễn Tuyển Tuấn(38 tuổi, trú Tổ DP 11, TT Di Linh) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng công an thu giữ là loại ma tuý Methamphetamine. Do có nhu cầu sử dụng ma túy nên ngày 15/6 đối tượng đi đến địa bàn thành phố Bảo Lộc để mua. Sau khi mua xong đối tượng về lại Di Linh và cất gói ma tuý trong tủ đồ tại phòng ngủ với mục đích để sử dụng dần.

Công an huyện Di Linh đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Tuyển Tuấn, đồng thời thu giữ niêm phong 1 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma tuý để phục vụ công tác điều tra xác minh.

HOÀNG YÊN