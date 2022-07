Đà Lạt: Bắt quả tang đối tượng có tiền án cướp của, giết người tàng trữ trái phép chất ma túy đá

(LĐ online) - La Xuân Vinh (29 tuổi, trú tại Phường 4, TP Đà Lạt) là đối tượng có tiền án về tội cướp của, giết người đang bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đá.

Đới tượng La Xuân Vinh bị bắt quả tang cùng tang vật

Trước đó, vào lúc 21 giờ, ngày 11/7, Công an Phường 1, TP Đà Lạt tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong quá trình tuần tra đến trước một ngôi nhà ở đường Phan Bội Châu, Phường 1, TP Đà Lạt phát hiện đối tượng La Xuân Vinh đang điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn. Do vậy, lực lượng Công an Phường 1 đã tiến hành yêu cầu kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện trong túi áo khoác bên trái của Vinh có một túi nilong màu đen, bên trong có 1 túi nilong nhỏ có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Công an Phường 1 đã tiến hành làm việc với Vinh thì ban đầu đối tượng này đã khai nhận, bản thân là đối tượng nghiện ma túy và túi nilong có chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá do Vinh mua để về sử dụng. Trên cơ sở đó, Công an Phường 1 đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; đồng thời, tạm giữ các tang vật liên quan và yêu cầu Vinh về cơ quan Công an Phường 1 để làm việc.

Tại cơ quan Công an Phường 1, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của mình và bản thân đã có tiền án về tội cướp của, giết người. Do vậy, Công an Phường 1 đã hoàn tất hồ sơ để chuyển đối tượng Vinh cùng tang vật đến Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TPĐà Lạt tiếp tục xác minh điều tra làm rõ./.

Đ.T