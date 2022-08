Đà Lạt: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng chủ mưu vụ phá rừng phòng hộ Lâm Viên

TIN LIÊN QUAN Đà Lạt: Khẩn trương điều tra, công khai vụ phá rừng phòng hộ Lâm Viên (LĐ online) - Ngày 11/8, Công an TP Đà Lạt cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng về hành vi hủy hoại rừng trong vụ phá rừng thông phòng hộ tại tiểu khu 144B, nằm trên địa bàn Phường 8, TP Đà Lạt như báo chí đã thông tin…

Các đối tượng Lê Thị Minh, Dương Kim Hà, Bùi Thị Huyền

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội hủy hoại rừng, gồm Lê Thị Minh (60 tuổi, trú tại tổ Thái An, Phường 12, TP Đà Lạt), Dương Kim Hà (40 tuổi), Bùi Thị Huyền (38 tuổi, vợ của Hà; cả hai trú tại Phường 12, TP Đà Lạt; bà Huyền hiện đang được cho tại ngoại nuôi con nhỏ). Cả 3 đối tượng được cho là chủ mưu trong vụ triệt phá rừng thông phòng hộ tại tiểu khu 144B, nằm trên địa bàn Phường 8, TP Đà Lạ).

Cùng với các đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng, cơ quan công an đã xác định 4 đối tượng, gồm: Bùi Văn Giá (37 tuổi), Quách Văn Khuyên (42 tuổi), Lê Văn Hà (47 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi), cùng ngụ tại Phường 12, TP Đà Lạt là những người trực tiếp cưa hạ thông trái phép tại khu vực tiểu khu 144B, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, nằm trên địa bàn Phường 8, TP Đà Lạt.

Thượng tá Bùi Đức Rô - Phó trưởng Công an TP Đà Lạt, cho biết ngay sau khi báo chí thông tin về vụ phá rừng xảy ra tại khu vực tiểu khu 144B nằm trên địa bàn Phường 8, TP Đà Lạt, ngày 15/5, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Công an TP Đà Lạt lập Ban Chuyên án, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành đấu tranh chuyên án, điều tra, làm rõ vụ phá rừng.

Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 144B

Cũng theo Thượng tá Bùi Đức Rô, trong quá trình triển khai chuyên án điều tra đã gặp không ít khó khăn, do khu vực rừng bị phá xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn, nằm trong khu vực hẻo lánh, cùng với đó là thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, sử dung thiết bị máy móc hiện đại, thực hiện hành vi cưa rừng vào ban đêm… Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ cùng với sự vận động quần chúng tố giác tội phạm, tiến hành rà soát các đối tượng trên địa bàn nên đã khoanh vùng, bắt được đối tượng chủ mưu của vụ phá rừng.

Cơ quan công an hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hủy hoại rừng được cho là lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP Đà Lạt.

THỤY TRANG