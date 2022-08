Đà Lạt: Người dân tố giác nơi cất giấu số lượng lớn ma túy của nhóm tội phạm

(LĐ online) - Liên quan đến vụ việc bắt giữ 2 thanh niên tàng trữ số lượng lớn ma túy do Công an TP Đà Lạt vừa triệt phá vào ngày 8/8 tại đường La Sơn Phu Tử (Phường 6), một người dân tại TP Đà Lạt xác định một đối tượng trong nhóm từng đến cơ sở lưu trú của mình ở đường Phạm Ngũ Lão (Phường 3, TP Đà Lạt) nên đã tố giác và cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ thêm một số lượng lớn ma túy được đối tượng cất giấu tại đây.

Hiện trường đối tượng Nguyễn Phạm Anh Khoa tàng trữ trái phép nhiều ma túy ở cơ sở lưu trú du lịch trên đường Phạm Ngũ Lão

Theo đó, sau thông tin về vụ việc Công an TP Đà Lạt bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Minh Hậu (28 tuổi, trú tại Phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Phạm Anh Khoa (27 tuổi, trú tại thôn Tân Quý, Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hoà) về hành vi tàng trữ, mua bán ma túy, một người dân trên địa bàn TP Đà Lạt xác định khoảng 23 giờ ngày 7/8, đối tượng Nguyễn Phạm Anh Khoa từng ra vào cơ sở lưu trú của mình nên đã chủ động liên hệ ngay với cơ quan công an.

Số ma túy do đối tượng Nguyễn Phạm Anh Khoa tàng trữ trái phép tại cơ sở lưu trú du lịch trên đường Phạm Ngũ Lão

Từ nguồn tin này, trưa ngày 10/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 3, Đà Lạt tiến hành khám xét nơi lưu trú của đối tượng Khoa đã từng ở trên đường Phạm Ngũ Lão. Tại đây, Công an TP Đà Lạt phát hiện và thu giữ thêm 299 viên ma túy tổng hợp và gần 300g ketamin được đối tượng cất giấu tại đây. Tại chỗ, đối tượng Khoa khai nhận toàn bộ số ma túy do đối tượng mua tại TP Hồ Chí Minh về để bán cho những con nghiện có nhu cầu nhưng chưa kịp tẩu tán đã bị bắt. Trên cơ sở đó, Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng có liên quan.

Qua sự việc, Cơ quan Công an TP Đà Lạt phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, mọi thông tin về người tố giác luôn được cơ quan công an đảm bảo bí mật theo quy định của pháp luật.

Đ.T