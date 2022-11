Bảo Lâm: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(LĐ online) - Ngày 16/11, Công an huyện Bảo Lâm thông tin, sau khi phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023, đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đề ra.

Công an huyện Bảo Lâm lập chốt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Theo đó, ngay trong tối 15/11, Đội Cảnh sát Giao thông cùng các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an thị trấn Lộc Thắng đã lập chốt kiểm tra, xử lý các vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 725. Sau nhiều giờ lập chốt, các lực lượng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với hơn 250 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông. Qua đó, phát hiện 5 vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện (1 xe ô tô và 4 xe máy) để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, cơ quan công an cũng tiến hành tes nhanh chất ma túy đối với 25 trường hợp điều khiện phương tiện, nhưng không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Theo Công an huyện Bảo Lâm, trong đợt cao điểm kéo dài từ 15/11/2022 đến 5/2/2023, đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ cùng công an các xã, thị trấn tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp thường xuyên ra quân tấn công, trấn áp quyết liệt, “Đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh” vào các loại tội phạm. Để kiềm chế, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an huyện Bảo Lâm chủ động tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hướng về cơ sở để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng phạm pháp hình sự trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

KHÁNH PHÚC