Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi

(LĐ online) - Một nhóm hơn 10 người đang chơi ở thác nước trên sông Đồng Nai (thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Tân Thanh, Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh) thì bất ngờ nước lũ ập tới khiến 1 người bị cuốn trôi mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại thác Liêng Ệp

Chiều 7/5, ông K’Đô - Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh cho biết, lực lượng cứu hộ địa phương vừa phối hợp cùng xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà) tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi trên sông Đồng Nai. Thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi được xác định là ông Nguyễn Duyên An (52 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng 7/5, khi một nhóm khoảng 10 người đến từ 2 xã Lộc An, Lộc Đức (huyện Bảo Lâm) và TP Hồ Chí Minh vào chơi tại bãi đá thác Liêng Ệp trên sông Đồng Nai (nằm giáp ranh giữa xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh và xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà). Khi mọi người đang leo ra giữa bãi đá trên thác chơi đùa, chụp hình thì bất ngờ nước lũ ập tới. Lúc này, tất cả những người trong nhóm cùng tháo chạy ra khỏi thác nước. Trong lúc tháo chạy, ông Nguyễn Duyên An không may trượt chân té ngã và bị nước cuốn trôi mất tích. Những người còn lại may mắn thoát ra khỏi thác nước an toàn. Nhận được tin báo, chính quyền các địa phương đã huy động các lực lượng vào cuộc triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy mắc kẹt trong khe đá trên thác Liêng Ệp.

Được biết, thác Liêng Ệp có 1 bãi đá đẹp nhưng lại là dòng xả lũ của nhà máy thủy điện. Để hạn chế người vào thác, đơn vị đầu tư, vận hành nhà máy thủy điện này đã gắn biển cảnh bảo khu vực nguy hiểm để phòng chống đuối nước.

