Tiện ích từ ứng dụng PC-COVID, khai báo y tế ''một chạm''

Ứng dụng PC-COVID-19 là ứng dụng hợp nhất 3 ứng dụng (Bluezone, NCOVI và VHD), tích hợp 9 tính năng phòng, chống dịch cơ bản gồm: Cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, phản ánh của người dân, thông tin tiêm vắc xin, thông tin xét nghiệm, thẻ thông tin COVID-19, truy vết tiếp xúc gần, mật độ di chuyển, xu hướng lây nhiễm, bản đồ nguy cơ... Đồng thời, liên thông với 4 nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia như về dân cư, bảo hiểm, tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19. Với PC-COVID, người dùng có thể xem, cập nhập thông tin cá nhân và xuất trình mỗi khi ra đường, đi tiêm chủng, xét nghiệm...

Lâm Đồng đang đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng PC-COVID

Theo đánh giá, hiện nay, người dân cả nước vẫn lúng túng trong việc sử dụng một ứng dụng quét mã QR trong phòng, chống dịch COVID -19 khi quá nhiều ứng dụng khác nhau của các đơn vị. Vì thế, để thuận tiện nhất cho việc khai báo y tế và công tác quản lý dịch bệnh, ứng dụng mang tên PC-COVID thay thế và tích hợp các ứng dụng phòng, chống COVID-19 hiện nay chính thức có mặt trên hai chợ ứng dụng Google Play và Apple Store.

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng một ứng dụng thống nhất phòng, chống dịchvà đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 khẩn trương phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công an, các doanh nghiệp công nghệ và những đơn vị liên quan để xây dựng ứng dụng PC-COVID. Theo Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19, hiện nguồn dữ liệu về dân cư và dữ liệu về bảo hiểm là tập trung, thống nhất; dữ liệu quốc gia về tiêm chủng và xét nghiệm hiện đang phân tán ở các địa phương, bệnh viện, cơ sở xét nghiệm, cần tập hợp, thống nhất lại. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế cùng Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 đang khẩn trương làm việc với các địa phương đề nghị hỗ trợ cập nhật thông tin tiêm chủng, xét nghiệm COVID-19 lên hệ thống, cũng như cập nhật những thông tin liên quan, đặc biệt là ở các tỉnh, thành có đông dân cư, dịch bệnh diễn biến phức tạp

Ứng dụng PC-COVID vừa đưa lên App Store bản cập nhật 4.1.0 cho các thiết bị iOS và CH Play cho Androi. Phiên bản được tự động cập nhật hoặc người dùng có thể lên kho ứng dụng, tìm PC-COVID và chọn cập nhật. Với bản cập nhật này, PC-COVID cho phép quét mã QR không cần kết nối internet. Theo đó, thay vì cần có WiFi hoặc 3G để truy cập và quét mã QR, với PC-COVID phiên bản mới nhất, người dùng vẫn được ứng dụng ghi nhận “Kiểm tra thành công” và hiển thị biểu tượng “đang gửi thông tin” ngay cả khi đang offline. Dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống khi máy có kết nối internet trở lại.

Đặc biệt, thay đổi lớn trong phiên bản mới nằm ở tính năng khai báo y tế. Khi truy cập mục này, người dùng có các tùy chọn: Khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa cho bản thân hoặc khai hộ người khác, xem lại danh sách tờ khai. Ngoài ra, mục này được bổ sung phần “Khai báo y tế nhanh chóng”. Nếu thấy sức khỏe bình thường, người dùng chỉ cần chạm vào phần này để được ghi nhận. Cũng chính vì vậy, việc khai báo rút ngắn từ ba thao tác xuống còn một lần bấm duy nhất. Trong trường hợp có dấu hiệu bất thường như sốt, ho, khó thở... hoặc di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với người có những dấu hiệu trên, người dùng mới cần khai báo chi tiết như trước.

Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 11, mã QR trên 3 ứng dụng PC-COVID, VneID và sổ Sức khỏe điện tử được thống nhất nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Người dân khi sử dụng PC-COVID sẽ được cấp 1 mã QR cá nhân. Khi đến các cơ quan, địa điểm công cộng, ngoài việc dùng ứng dụng để quét mã QR của địa điểm, người dân có thể xuất trình mã QR cá nhân để nhân viên lễ tân, người kiểm soát quét ghi nhận lượt vào, ra.

PC-COVID đưa ra hiển thị 3 loại thẻ “xanh - vàng - đỏ” tương ứng với quy trình về thông tin dữ liệu dịch tễ do Bộ Y tế cung cấp. Bên cạnh đó, sau khi cập nhật ứng dụng, nhiều người cho biết những thông tin khai báo sai, hoặc thông tin cũ cũng đã được điều chỉnh. Chẳng hạn, một số người điền sai ngày tháng năm sinh đã được sửa lại; số chứng minh thư cũ được cập nhật sang số căn cước công dân mới. Tuy nhiên, PC-COVID chỉ tích hợp và thay thế các ứng dụng phòng, chống dịch do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế đang triển khai, vận hành. PC-COVID cũng sẽ không thay thế ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử bởi ứng dụng này được xác định sẽ thay thế sổ khám sức khỏe giấy, theo mỗi cá nhân cả đời, phục vụ công tác khám chữa bệnh đa dạng, chứ không riêng mỗi chuyện tiêm phòng COVID-19.

Theo ông Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng: Bên cạnh các tính năng đã có, PC-COVID còn là ứng dụng được hội tụ của một hệ sinh thái với bảy nền tảng nhằm phục vụ phòng, chống dịch cũng như khép kín quá trình tìm kiếm, chăm sóc y tế đối với người mắc COVID-19. Thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, kiểm soát dịch bệnh… Lâm Đồng xác định, việc thích ứng an toàn trong phục hồi kinh tế phải ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ vào kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, do đó việc tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng PC-COVID đang được triển khai có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

DIỄM THƯƠNG