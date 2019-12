KHAI MẠC TUẦN VĂN HÓA TRÀ VÀ TƠ LỤA LÂM ĐỒNG 2019:

(LĐ online) - Đêm 21/12, Lễ Khai mạc Tuần văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng năm 2019 do UBND TP Bảo Lộc phối hợp với Công ty Sen Vàng tổ chức, diễn ra tại Quảng trường 28/3, TP Bảo Lộc, thu hút đông đảo người dân địa phương. Tham dự có ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; ông Trần Đức Quận - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy và các sở ngành của tỉnh; cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc và các huyện, thị...

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu trao biểu trưng cho doanh nghiệp

Ông Đoàn Kim Đình - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa Trà và Tơ Lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng 2019, phát biểu khai mạc: Lung linh đêm hội B’Lao là một trong 3 chương trình chính, cùng với 5 chương trình hưởng ứng trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Trà - Tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng, nằm trong tổng thể Chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019, là sự kiện kinh tế - văn hóa quan trọng của thành phố nhằm tôn vinh người trồng chè và chế biến trà; nghề trồng dâu nuôi tằm và ươm tơ dệt lụa; là cơ hội để giới thiệu, quảng bá thương hiệu Trà B’Lao và Tơ Lụa Bảo Lộc, về vùng đất và con người xứ B’Lao thân thiện, hiền hòa, mến khách. Khi đến với Bảo Lộc – Lâm Đồng, đến với trà B’Lao và tơ lụa Bảo Lộc, du khách sẽ được hòa mình vào không khí ngày hội để cảm nhận một cách sâu sắc văn hóa trà trong đời sống hằng ngày và nghề tơ lụa nơi phố núi B’Lao. Từ đây, ngành trà B’Lao, tơ lụa Bảo Lộc sẽ có cơ hội cất cánh, vươn xa, bay cao khắp năm châu, mang về niềm tự hào cho thương hiệu Việt.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong lời phát biểu chào mừng Tuần Văn hóa Trà - Tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng năm 2019, nhấn mạnh: TP Bảo Lộc gắn với thương hiệu Trà B’Lao và Tơ Lụa Bảo Lộc trên cao nguyên Di Linh – Lâm Đồng, được bạn bè khắp thế giới biết đến. Trong nhiều năm qua, chính quyền và nhân dân Bảo Lộc đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và đang thẳng tiến là vùng kinh tế trọng điểm phía nam... Trong đó, nghề trồng dâu nuôi tằm và ươm tơ dệt lụa, trồng chè và chế biến trà từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và thế giới. Với khát vọng đẩy hương trà thắm đượm ngày càng bay xa, để tơ lụa lan tỏa mượt mà ngày càng vươn xa, Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc – Lâm Đồng năm 2019, sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu lắng trong lòng du khách.

Năm 2019, diện tích chè của thành phố Bảo Lộc khoảng 2.800ha, chiếm 25% diện tích trồng chè cả nước, với sản lượng 32.290 tấn, chủ yếu là các giống chè cao sản và chè chất lượng cao, với 195 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh trà. Hiện nay, thành phố Bảo Lộc có 30 cơ sở ươm công nghiệp - đứng đầu cả nước, và sản lượng sản xuất tơ hằng năm khoảng 1.000 tấn các loại, chiếm 75% sản lượng tơ toàn tỉnh và đạt khoảng 3-4 triệu m2/năm, chiếm 100% sản lượng lụa toàn tỉnh.

Tiếp nối thành công của những lần tổ chức lễ hội và tuần văn hóa trước đây, với chủ đề "Bảo Lộc – thành phố hương trà, sắc tơ", Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng năm 2019 diễn ra từ ngày 20/12 đến 24/12/2019 cũng nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Đây cũng là cơ hội để những người trồng, sản xuất, kinh doanh trà, tơ lụa được giao lưu, trao đổi, phát triển ngành nghề, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về vùng đất và con người xứ trà B’Lao và vùng tơ lụa Bảo Lộc.

Đây thực sự là hoạt động của những người làm trà, ươm tơ, dệt lụa trên địa bàn Bảo Lộc nói riêng, cả nước nói chung. Là dịp tôn vinh những người trồng chè và chế biến trà, người trồng dâu nuôi tằm, là nơi để doanh nghiệp, các hộ gia đình, người trồng chè và chế biến trà, sản xuất tơ lụa giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, giới thiệu thương hiệu trà B’Lao và tơ lụa Bảo Lộc; đồng thời, là cơ hội để thu hút mời gọi đầu tư vào các dự án, khu dịch vụ công nghiệp của thành phố trong thời gian tới; là dịp để nhân dân TP Bảo Lộc đón chào các vị khách quý, thưởng thức hương vị đặc sắc của trà B’Lao và sản phẩm tơ lụa được sản xuất từ chính con người của vùng đất Nam Tây Nguyên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao chứng nhận sử dụng nhãn hiệu trà và tơ lụa B'Lao

Điểm nhấn của chương trình là Lễ tôn vinh biểu dương 11 doanh nghiệp trà và tơ lụa tiêu biểu và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu Trà B’Lao và Tơ Lụa Bảo Lộc cho 11 doanh nghiệp trà và tơ lụa tiêu biểu khác.

Nhưng, điểm đặc sắc của chương trình “Lung linh đêm hội B’Lao” chính là nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Tây Nguyên và nét văn hóa của vùng trà B’Lao do các nghệ sĩ, ca sĩ đang được yêu thích biểu diễn (NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Nam Cường, ca sĩ Y Garia, nhóm The Wings, ca sĩ Minh Chi, ca sĩ Tuyết Mai, ca sĩ Phương Trang, ca sĩ Phương Ly, ca sĩ Thúy Anh); phần hoạt cảnh mô phỏng nét đặc trưng của thành phố tơ lụa - trà trên đất cao nguyên, cuộc sống lao động của người làm trà cũng như phong cách người B’Lao hiền hòa, thân thiện (do Vũ đoàn Phương Việt, vũ đoàn Việt Hải, Nhóm sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ & Kinh tế Bảo Lộc và Nhóm thiếu nhi nhà thiếu nhi TP. Bảo Lộc thực hiện); gởi gắm trong lời ca về vẻ đẹp tuyệt vời của Bảo Lộc - cao nguyên trù phú, mà chè và tơ tằm là hai sản vật tinh túy mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất Bảo Lộc – Lâm Đồng để tạo nên hai loại sản phẩm độc đáo và giá trị là trà và lụa. Trong đó, trà đã in sâu vào trong đời sống - văn hóa khắp mọi miền đất nước; tơ lụa đang có một luồng gió hồi sinh góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất lụa tơ tằm và nghề trồng dâu nuôi tằm trong nhân dân.

Top 12 Hoa hậu Thế giới 2019 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh là Đại sứ Festival hoa Đà Lạt 2019; Hoa hậu nhân ái thế giới 2017, Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh và Á Hậu 1 Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 - Nguyễn Hà Kiều Loan là đại sứ hình ảnh của Tuần văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc cũng mang đến vẻ đẹp hiện đại và thân ái cho Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng năm 2019.

