Bảo Lộc có thêm trường mầm non tư thục được thành lập

Theo Quyết định số 1261 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc “sửa đổi, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học TP Bảo Lộc đến năm 2020”, UBND TP Bảo Lộc đã ban hành Quyết định số 2771 “về việc cho phép thành lập Trường Mầm non Hà Giang” tại địa điểm đã được điều chỉnh quy hoạch. Quyết định nêu rõ, cho phép ông Đào Hồng Phi được mở Trường Mầm non Hà Giang tại số 159/2 Hà Giang (Phường 1, TP Bảo Lộc). Trường Mầm non Hà Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định; có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều lệ trường mầm non và các quy định tại Thông tư số 13/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Trường Mầm non Hà Giang

Hiện, Trường Mầm non Hà Giang được xây dựng trên diện tích 1.700 m2, với quy mô 200 trẻ/6 lớp. Trường đã tuyển sinh khóa đầu tiên năm học 2019 - 2020 theo Quyết định “cho phép hoạt động giáo dục của Trường Mầm non Hà Giang” của Phòng GD&ĐT TP Bảo Lộc, với 16 cán bộ, giáo viên, nhân viên và đang có gần 100 trẻ (từ 13 tháng tuổi đến 5 tuổi) theo học.

Như vậy đến nay, toàn TP Bảo Lộc đang có 30 trường mầm non, trong đó có 13 trường công lập và 17 trường ngoài công lập.

KHÁNH PHÚC