Đông đảo người dân Đạ Tẻh tham gia lễ hội cầu mùa đầu năm mới

TIN LIÊN QUAN Lễ hội Lồng Tồng ở Cát Tiên

(LĐ online) - Sáng 2/2 (nhằm ngày Mùng 9 tết), Ban tổ chức lễ hội xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức Lễ hội Lồng Tồng nhân dịp đầu xuân. Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận tham gia.

Phần lễ cúng cầu cho mưa thuận gió hòa, người dân mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc

Lễ hội Lồng Tồng (hay còn gọi là lễ hội cầu mùa) là lễ hội đặc sắc của bà con người Tày, Nùng đang sinh sống tại xã An Nhơn. Lễ hội Lồng Tồng lần thứ 3 năm 2020 gồm 2 phần chính: Phần lễ gồm các thủ tục cầu cúng, báo công, xuống đồng, tham quan và chấm các mâm cỗ; phần hội với các trò chơi dân gian dân tộc như kéo co, đẩy gậy, ném còn... và chương trình văn nghệ với các tiết mục văn nghệ dân tộc như hát then, hát li, hát lượn, đàn tính...

Lễ hội Lồng Tồng là dịp để báo công các thành quả lao động sản xuất, học tập, công tác sau 1 năm vất vả, gian nan và cố gắng. Đồng thời, cũng thành tâm cầu khấn xin các vị thần trời, thần đất, thần nông năm mới ban cho mưa thuận gió hòa, trồng cấy được mùa, người dân mạnh khỏe, gia đình dòng họ ẩm no hạnh phúc, tình làng xóm, dân tộc đoàn kết, thương yêu, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng quê hương mới, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển thanh bình, thịnh vượng. Đồng thời, đây cũng là dịp để người dân vui chơi, đoàn kết, tôn tạo và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.