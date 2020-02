Họp báo cung cấp thông tin về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch cúm Corona

(LĐ online) - Sáng 3/2, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do nCoV. Đồng chí Nguyễn Viết Vân – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo

Theo Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, ngành y tế tỉnh đã triển khai công tác phòng chống dịch cúm corona theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Ngành đã thành lập 3 đội phản ứng nhanh để sẵn sàng giúp các đơn vị xử lý nếu phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh. Ngành cũng chuẩn bị nhiều phương án khác để đối phó đề phòng trường hợp có dịch xuất hiện trên địa bàn. Với quan điểm là không chủ quan, mà phải chủ động phòng ngừa, ngành đã thiết lập đường dây nóng để tư vấn và tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh cúm Corona; tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi người dân. Ngành cũng đã tập huấn cho cán bộ và nhân viên Cảng Hàng không Liên Khương và tổ chức giám sát 24/24 tại khu vực này. Ngành y tế cũng phát đi khuyến cáo đối với người dân, không nên tập trung ở chỗ đông người, mang khẩu trang y tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.

Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết, hiện, tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chưa tiếp nhận một trường hợp người Trung Quốc nào đến khám chữa bệnh.

Thông báo về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông, ông Đào Ngọc Cần – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán vừa qua tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông diễn biến tương đối tốt. Không xảy ra vụ án nghiêm trọng nào, trong 7 ngày tết chỉ xảy ra 2 vụ án hình sự. Về tình hình an toàn giao thông, sau 1 tháng thực hiện NĐ100 của Chính phủ, tình hình trật tự an toàn giao thông cũng có dấu hiệu chuyển biến rất tốt. Trong 7 ngày tết, chỉ có 1 trường hợp tai nạn xgiao thông nghiêm trọng xảy ra, làm 1 người chết. Số vụ tai nạn, va chạm giao thông cũng giảm cơ bản.

Tại buổi họp báo, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Đào Ngọc Cần cũng cho biết, liên quan đến công tác phòng chống dịch cúm corona, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và các ngành, lực lượng công an sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm NĐ100, tập trung xử lý đối tượng vi phạm nồng độ cồn, điều khiển phương tiện sai quy định ảnh hướng trực tiếp đến an toàn giao thông, không sử dụng phễu thổi để đo định tính mà phải sử dụng ống thổi riêng cho từng trường hợp để đo định lượng, bảo đảm vệ sinh tiệt trùng cho thiết bị đo, phễu thổi sau khi sử dụng xong phải bỏ vào túi ni lông kín để sử lý theo quy định của Bộ Y tế.

NGUYỄN NGHĨA