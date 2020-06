Bình Thạnh học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng) đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình điển hình trên các lĩnh vực và vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các mô hình triển khai trên địa bàn xã Bình Thạnh luôn được người dân đồng tình hưởng ứng (Trong ảnh: Mô hình giáo họ “An toàn - sáng, xanh - sạch - đẹp” tại thôn văn hóa Thanh Bình II).

Điển hình đó là mô hình “Tiếng kẻng an ninh” được xây dựng thí điểm tại thôn Thanh Bình 3. Sau đó, được lan rộng đến tất cả các thôn trên địa bàn xã. Đến nay, toàn xã Bình Thạnh có khoảng 53 chiếc kẻng và 697 chiếc gậy an ninh do Hội Cựu chiến binh chủ trì, phối hợp với Ban Công an xã duy trì thực hiện. Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại xã Bình Thạnh đã phát huy hiệu quả ngay từ bước đầu thực hiện nên đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng từ phía người dân. Ông Lê Quang Trung - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Bình 3 - xã Bình Thạnh cho biết: “Trước đây, khi chưa có mô hình tiếng kẻng an ninh, người dân trong thôn thường hay mất trộm chó, mèo; từ ngày triển khai mô hình này trên địa bàn, tình hình trộm cắp, gây rối trật tự công cộng giảm rõ rệt, cũng không còn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập uống rượu, đua xe... Qua việc triển khai mô hình, tình làng nghĩa xóm cũng gắn bó hơn, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của người dân cũng được nâng lên”. Ông Nguyễn Văn Viễn (thôn Thanh Bình 3) phấn khởi nói: “Từ ngày có tiếng kẻng an ninh, bà con chúng tôi ăn ngon, ngủ ngon hơn, không còn phải lo chuyện trộm cắp, mất an ninh trật tự khi trời tối nữa. Mà không chỉ vậy, những năm gần đây, đường sá khang trang hơn, đời sống của bà con chúng tôi cũng khấm khá, đời sống tinh thần cũng phấn chấn hơn”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Bình Thạnh chỉ đạo chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện mô hình đã nhận được sự đồng tình, phối hợp và tích cực vào cuộc của các vị Linh mục và Ban điều hành giáo họ trong việc tổ chức ký cam kết xây dựng mô hình giáo họ “An toàn - sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Qua mô hình, đã có trên 95% hộ gia đình cam kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh và 70% hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Nhân dân tham gia trồng, chăm sóc gần 1.000 cây xanh và thường xuyên ra quân thu gom rác thải tại các tuyến đường trên địa bàn xã... Đến nay, mô hình giáo họ “An toàn - sáng, xanh, sạch, đẹp” tại các thôn đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công nhận và tôn vinh.

Năm 2019, xã Bình Thạnh tiếp tục chọn thôn Thanh Bình 3 để triển khai đăng ký xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”. Sau 1 năm triển khai, thôn Thanh Bình 3 đã được Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng công nhận là “Khu dân cư kiểu mẫu”; các thôn còn lại được đề nghị công nhận “Khu dân cư tiêu biểu”. Việc thực hiện hiệu quả các mô hình của Mặt trận và các đoàn thể thành viên đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Xuân Uyên - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh cho biết: “Từ việc nghiêm túc, cầu thị, gương mẫu, tích cực trong công tác chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xã Bình Thạnh đã có những thay đổi tích cực: năm 2014 sớm được công nhận là xã nông thôn mới và đến nay vẫn duy trì, chất lượng các tiêu chí được nâng cao; Nhân dân đoàn kết, đồng lòng trong việc xây dựng nông thôn mới và mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều được Nhân dân hưởng ứng. Năm 2019, xã tiếp tục được huyện chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao và mặc dù năm vừa qua gặp không ít khó khăn về kinh tế, hạn hán, dịch bệnh... nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của người dân, hiện xã đã hoàn thành 14/14 tiêu chí và đang đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao”.

Bên cạnh những mô hình hiệu quả trong cộng đồng dân cư, xã Bình Thạnh còn nổi lên một số tấm gương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế như: Ông Nguyễn Như Thủy - thôn Kim Phát là người nông dân dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng với mô hình nhà lưới, nhà kính cho thu nhập từ 600 -700 triệu đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho khoảng 6 đến 8 lao động tại địa phương... Đó còn là tấm gương Linh mục Nguyễn Trọng Tuyên - linh mục đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện mô hình giáo họ “An toàn - sáng, xanh, sạch, đẹp” tại địa phương…

Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Bình Thạnh - địa phương có trên 98% người dân là đồng bào theo đạo Công giáo, đã thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và đem lại hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tạo niềm tin trong Nhân dân, đưa bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc.

THY VŨ