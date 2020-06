Công an Lâm Đồng đoạt giải Nhì toàn đoàn Hội diễn Nghệ thuật quần chúng của ngành

Phòng PX03, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đoàn Nghệ thuật quần chúng (NTQC) của Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bội thu tại Hội diễn NTQC ngành Công an tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 9-12/6 với giải Nhì toàn đoàn, một giải A, hai giải B, hai giải C về tiết mục, hai giải cá nhân sáng tác ca khúc và một giải diễn viên tiêu biểu.

Tham gia Hội diễn, Đoàn Lâm Đồng có 5 tiết mục và đều đoạt giải: Giải A với tiết mục tốp ca liên khúc “Tự hào Công an Nhân dân” và “Vang mãi bản hùng ca”. Giải B là tiết mục múa “Dựng nêu” và hợp ca “Việt Nam ơi”; giải C là tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Nam Tây Nguyên nhớ Bác” và đơn ca “Mùa Thu nhớ Bác” do Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa trình bày. Đoàn NTQC Công an Lâm Đồng đồng thời được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm vì đã “Đạt chương trình nghệ thuật tốt”. Ngoài ra, Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận “Tác giả có ca khúc mới, chất lượng về đề tài Công an Nhân dân” cho tác phẩm “Tự hào Công an Nhân dân” (thơ của Đại tá Hồ Minh - Trưởng Phòng PX03, nhạc của Quỳnh Hợp) và “Diễn viên tiêu biểu” cho Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa (Phó Phòng PC08 trình bày).

Hội diễn NTQC ngành Công an lần thứ XI - năm 2020, khu vực IV tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhằm hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham gia Hội diễn gồm 17 đoàn NTQC thuộc các đơn vị Công an các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và Trường Đại học An ninh Nhân dân. Đoàn Công an Lâm Đồng tham gia có 40 cán bộ, chiến sĩ, trong đó 1 trưởng đoàn, 2 biên đạo múa và 33 diễn viên.

MINH ĐẠO