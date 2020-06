Tặng sữa cho học sinh tại Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 15/6, Thành Đoàn, Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt đã tổ chức chương trình “Một triệu ly sữa” hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 tại xã Xuân Thọ, Đà Lạt.

Tặng sữa cho học sinh tại xã Xuân Thọ Đà Lạt

Theo đó, chương trình đã tặng sữa hộp cho 534 học sinh Trường Tiểu học Xuân Thọ và 325 học sinh Trường Mầm non Xuân Thọ. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã tặng đồ dùng học sinh và học bổng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Xuân Thọ; tặng đồ chơi cho các em học sinh Trường Mầm non Xuân Thọ. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt cũng đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 2 công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Xuân Thọ.

Dịp này, chương trình cũng đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các em học sinh tại xã Xuân Thọ. Trước đó, chương trình cũng đã tặng 82 phần quà gồm: Sữa hộp, dụng cụ học tập, cặp, vở, bình đựng nước uống… cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Nam Thành, Đà Lạt. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động và chương trình “Một triệu ly sữa” do Hội đồng Đội Trung ương phát động.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã kêu gọi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình về trẻ em; vận động xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

DUY NGUYỄN