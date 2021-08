Lan tỏa yêu thương, cùng đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 2/8, khi dịch bệnh Covid-19 chưa kiểm soát được, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam bắt đầu đợt thứ 2 tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chung tay góp phần “chia lửa” với các địa phương, chiều tối nay (2/8), các chuyến xe chở nông sản Lâm Đồng do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt và Ban Từ thiện của Giáo hội thành phố tiếp tục đưa đi trên 20 tấn. Theo đó, nâng tổng số nông sản do Ban Trị sự và Ban Từ thiện chuyển đến các vùng dịch ở TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai là trên 300 tấn, trị giá trên 3 tỷ đồng.

Đông đảo người dân chung tay thu hoạch rau

Tích cực và phối hợp nhịp nhàng

Mặc dù thời tiết Lâm Đồng có mưa nhưng để kịp thời có rau, củ, quả tươi, các đại đức, Tăng, Ni đã kêu gọi Phật tử tịnh vật cúng dường, thu hoạch vận chuyển từ các vườn ở nhiều nơi trên TP Đà Lạt, các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương… về để đóng hàng. Có những vùng rất xa, cách nơi tập kết chung tai Chùa Tâm Ấn, TP Đà Lạt 30 - 50 km như xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương… nhưng được ủng hộ nhiệt tình của bà con, tình nguyện viên và các xe từ thiện của Phật tử, đội xe Phản ứng nhanh của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, hàng nông sản nhanh chóng được đưa về.

Nằm trong khuôn khổ hoạt động từ thiện, chiều 2/8, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt phối hợp với Công an TP Đà Lạt tiếp tục chung tay thu hoạch, vận chuyển, đóng gói khẩn trương đưa hơn 20 tấn rau, củ, quả và cùng 100 thùng mì tôm chuyển về hỗ trợ đội ngũ y tế tại các bệnh viện, Viện Phật học, chùa, các bếp ăn từ thiện và người dân đang bị cách ly phong tỏa ở TP Hồ Chí Minh. Có mặt cùng bốc hàng đưa lên xe ô tô có Đại đức Thích Vạn Trí – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt, Ni sư Hạnh Nhẫn - Trưởng Ban Từ thiện, Thượng tá Nguyễn Kim Đồng - Phó Công an TP Đà Lạt cùng nhiều Tăng, Ni, Phật tử và cán bộ, chiến sĩ Công an. Trước đó, Ban Trị sự và Ban Từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt tổ chức đưa trên 20 tấn nông sản về các tỉnh, thành miền Đông.

Đại đức Thích Vạn Trí - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt tham gia bốc hàng

Khẩn trương đưa hàng về nơi tập kết để “chạy mưa”

Lan tỏa tình yêu thương

Hoạt động thiện nguyện hỗ trợ tích cực nhằm đẩy lùi dịch Covid-19 thời gian qua của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt; trong đó, chủ trì là Ban Từ thiện của Giáo hội Đà Lạt đã thu hút đông đảo các cơ quan, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Sự lan tỏa ngày càng đạt hiệu ứng lớn và rất có ý nghĩa nhân văn, càng hun đúc đạo lý của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”.

Với hoạt động Phật sự của mình, chỉ trong một tháng, Ban Trị sự và Ban Từ thiện Phật giáo Đà Lạt đã tổ chức triển khai đưa về các vùng dịch Covid-19 giúp đỡ vùng tâm dịch hơn 300 tấn rau, củ, quả của Lâm Đồng, trị giá trên 3 tỷ đồng. Tính hiệu quả của hoạt động này là sự phối hợp tích cực và nhịp nhàng cả phía nơi đi là tỉnh Lâm Đồng và nơi đến là các tỉnh, thành vùng dịch; trong đó, vai trò của quý Tăng, Ni, Phật tử là nòng cốt.

Ngoài ra, Ban Từ thiện đã trao 850 phần quả là lương thực cho Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương; đồng thời, trực tiếp giúp đỡ trên 50 phần quà cho những người nghèo và Phật tử xung quanh Chùa Tâm Ấn tọa lạc. Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của quý nhà hảo tâm và lực lượng tình nguyện cùng tham gia để giúp bà con vững tin vượt qua đại dịch Covid-19.

Địa chỉ liên lạc của Ban Từ thiện là số điện thoại 0762509657 (Ni sư Hạnh Nhẫn - Trưởng ban) và số tài khoản là 126.0000.888.77 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lâm Đồng.