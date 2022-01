Sức sống ở ngôi trường mang tên hoa mặt trời

Một ngôi trường tư thục mầm non nhỏ, với những cô giáo, bảo mẫu tận tâm chăm sóc, dạy dỗ bầy trẻ. Một công đoàn cơ sở với những thành viên gắn bó, chia sẻ, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên sức sống của ngôi trường mang tên loài hoa mặt trời: Hướng Dương.

Các cô giáo Trường Mầm non Hoa Hướng Dương làm vệ sinh đồ chơi cho các cháu

Trường Mầm non Hoa Hướng Dương đóng chân trên địa bàn thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Là trường tư thục nhưng Hoa Hướng Dương có đủ cấc cấp học, từ các bé lớp Sơn ca, Họa mi đang tập ăn, tập nói, lớp Mầm chập chững, cho tới những bé lớp Lá chuẩn bị cho hành trang vào lớp 1. Trường có 6 lớp với sĩ số trung bình 180 trẻ, hầu hết là con em các gia đình trên địa bàn thị trấn. Một điều khá ấn tượng là công đoàn cơ sở của trường hoạt động rất mạnh, nhiều phong trào, anh K’Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lâm Hà nhận xét.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Trân, giáo viên khối lớp Lá của Trường Mầm non Hoa Hướng Dương đã gắn bó với trường 10 năm. Và suốt 10 năm ấy, cô cũng là đoàn viên công đoàn năng nổ. Cô tâm sự, dù ở trường tư thục, các cô vẫn có nhiều hoạt động sôi nổi, nhiều phong trào thúc đẩy hoạt động dạy và học. Đó cũng là hoạt động của công đoàn cơ sở nhà trường.

Cô Hiệu trưởng Đặng Thị Kim Nhung, lãnh đạo Trường Hoa Hướng Dương cung cấp: Thành lập năm 2011, Trường Mầm non Hoa Hướng Dương hiện có 14 cán bộ, giáo viên, người lao động và được LĐLĐ huyện Lâm Hà vận động thành lập công đoàn cơ sở từ nhiều năm, tất cả người lao động trong trường đều tham gia tổ chức công đoàn. Công đoàn cơ sở trường đã phối hợp với Ban Giám hiệu thúc đẩy phong trào dạy và học của cô và bé. Giáo viên được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ cũng như các kỹ năng. Trường thường xuyên tham gia các hoạt động của ngành Giáo dục, của LĐLĐ cũng như các phong trào của thị trấn, của huyện. Và niềm vui rất lớn với đội ngũ cán bộ, giáo viên nơi đây là nhà trường luôn đạt thành tích cao trong các hội thi, hội diễn. Nâng cao trình độ, kỹ năng của các cô cũng là nâng cao chất lượng chăm sóc, dạy dỗ các bé. Các bé tới trường được chăm sóc, dạy dỗ tốt, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Các bé lớp Lá của Trường Mầm non Hoa Hướng Dương tốt nghiệp mầm non, vào lớp 1 đều đạt chuẩn, tiếp cận nhanh chóng với kiến thức tiểu học, chăm ngoan và tiến bộ.

Đặc biệt, giữa đại dịch COVID-19, vai trò của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Mầm non Hoa Hướng Dương thực sự trở thành chỗ dựa cho đội ngũ giáo viên, người lao động nhà trường. Trường tạm dừng hoạt động, trẻ không tới lớp, các cô giáo, người lao động không có thu nhập trong thời gian khá dài. Công đoàn đã thực hiện các thủ tục để các cô giáo, người lao động nhận hỗ trợ của Nhà nước dành cho người lao động tạm ngừng việc. Công đoàn bàn bạc cùng Ban Giám hiệu, thống nhất việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách cho người lao động trong suốt thời gian trường tạm ngừng hoạt động vì dịch bệnh. Cô Hoàng Trân tâm sự: “Suốt 10 năm công tác tại trường, tôi đều được đảm bảo chế độ đầy đủ, từ lương, thưởng, lương hè, các loại bảo hiểm theo quy định đều được nhà trường đảm bảo. Công đoàn nhà trường cũng hoạt động rất nhiệt tình, là hạt nhân cho các phong trào của giáo viên. Trong đại dịch, rất may được công đoàn và nhà trường hỗ trợ để giáo viên bớt khó khăn do nghỉ dạy. Thực sự đây là tổ ấm với chúng tôi, những người giáo viên mầm non”.

Ông K’Dung, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lâm Hà cũng đánh giá, CĐCS Trường Mầm non Hoa Hướng Dương là một CĐCS mạnh. Phong trào hoạt động sôi nổi, chăm lo tới quyền lợi người lao động chu đáo, tận tâm. Đại dịch COVID-19 khiến các trường mầm non tư thục đóng cửa, đội ngũ giáo viên không có thu nhập, đời sống rất vất vả. Tổ chức công đoàn đã chủ động đứng ra tìm hiểu tình hình, thực hiện các thủ tục để người lao động hưởng các chính sách của Nhà nước, đồng thời phối hợp với chủ trường hỗ trợ nhu yếu phẩm cũng như đảm bảo các chế độ cho giáo viên trong đợt dịch. Hoạt động của CĐCS Trường Mầm non Hoa Hướng Dương thực sự chứng minh vai trò bạn đường, người đồng hành, tổ chức của người lao động, góp phần vun đắp sức sống của ngôi trường mang tên loài hoa mặt trời.

