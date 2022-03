Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng kỷ niệm 40 năm thành lập

*Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Văn Hiệp: “ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng là doanh nghiệp có đóng góp vào nguồn thu ngân sách cao nhất tỉnh, chiếm 10% tổng thu ngân sách địa phương”.

(LĐ online) - Chiều 25/3/2022, tại TP Đà Lạt, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty (25/3/1982- 25/3/2022) và Hội nghị khách hàng năm 2022.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại điện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh cùng hơn 350 đại biểu từ các đại lý của công ty.

Cách đây 40 năm, ngày 25/3/1982 Ban Xổ số kiến thiết Lâm Đồng chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Trải qua chặng đường 40 năm với nhiều giai đoạn khó khăn, công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng đã khẳng định được vị thế, thương hiệu và có những đóng góp lớn cho nền kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Đức Việt - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng ôn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển

Ông Nguyễn Đức Việt - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng đã có bài diễn văn, ôn lại 40 năm với các giai đoạn phát triển của công ty. Nhờ sự quan tâm của Bộ Tài chính, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ban ngành trong tỉnh, của Hội đồng XSKT và các Công ty XSKT khu vực miền Nam; đặc biệt là tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách của tập thể lãnh đạo và người lao động trong công ty, sự vận dụng linh hoạt sáng tạo những giải pháp hữu hiệu, phù hợp theo từng thời điểm, từng thị trường và từng đối tượng đại lý cụ thể; cho nên bài toán về hiệu quả phát triển hoạt động kinh doanh của công ty trên thị trường vé số khu vực miền Nam từng bước được hóa giải bằng những con số cụ thể, doanh thu và số nộp ngân sách tăng đều theo hàng năm, đời sồng vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện. Từ lúc doanh thu bình quân hàng năm đạt gần 01 tỷ đồng (giai đoạn 1982 - 1991); thì trong giai đoạn (từ 1992 - 2001), doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 55 tỷ đồng và nộp ngân sách bình quân gần 11 tỷ đồng/năm.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trên cơ sở nền tảng thị trường, hệ thống đại lý vé số Đà Lạt - Lâm Đồng đã có, với phương châm “Luôn lắng nghe, quan tâm và phục vụ đại lý để cùng phát triển”, trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty đã giải quyết các mối quan hệ với đại lý một cách hài hòa, có tình, có lý, do vậy đã được các đại lý tin tưởng, ủng hộ, hợp tác. Đây là yếu tố quan trọng giúp vé số Đà Lạt - Lâm Đồng hòa nhập, phát triển nhanh vào thị trường xổ số khu vực miền Nam; vé số Đà Lạt - Lâm Đồng đã có mặt tại địa bàn 21 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam với trên 200 đại lý. Uy tín đối với thương hiệu vé số Đà Lạt - Lâm Đồng ngày càng được nâng cao. Nhiều địa bàn trong ngày chủ nhật đã lấy mặt vé số Đà Lạt - Lâm Đồng làm “đài chính” như: Bình Thuận, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau và một số huyện của Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng. Bên cạnh đó, Công ty XSKT Lâm Đồng được nhiều người biết đến không chỉ là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xổ số mà còn tham gia đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện, VHVN, TDTT, vì sự phát triển của cộng đồng. Tổng số nộp ngân sách giai đoạn 2002 - 2011 đạt 1.374 tỷ đồng (tăng gấp 12,5 lần so với giai đoạn 1992 - 2001).

Năm 2010, công ty được xét công nhận là doanh nghiệp hạng I, được bình chọn xếp hạng 457/1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong 2 năm 2010 - 2011. Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021, công tác thị trường, đại lý, tiếp thị tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả thiết thực. Thông qua việc quan tâm chăm sóc kịp thời và trách nhiệm của công ty đối với đại lý, sự hợp tác, gắn bó của đội ngũ đại lý vé số đối với doanh nghiệp tiếp tục được giữ vững, ngày càng thân thiện, bền chặt; mạng lưới đại lý vé số tiếp tục được củng cố. Đồng thời, công ty đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong hệ thống đại lý vé số Đà Lạt - Lâm Đồng nên thị phần, doanh thu vé số Lâm Đồng tiếp tục phát triển tốt.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020

Trong giai đoạn này, mặc dù có những thời điểm hoạt động kinh doanh của công ty gặp không ít khó khăn nhất định như việc tập trung khắc phục những tồn tại trong năm 2011, 2012 theo kết luận của Thanh tra; thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020, 2021; song trong giai đoạn này doanh thu tiêu thụ vé số vẫn tăng bình quân trên 13%, số nộp ngân sách tăng bình quân gần 18%, lợi nhuận tăng bình quân trên 17%; thu nhập người lao động không ngừng được tăng cao; công tác quản lý công nợ ngày càng chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Tổng số nộp ngân sách giai đoạn 2012 - 2021 đạt 7.776 tỷ đồng (tăng hơn 5,5 lần so với giai đoạn 2002 - 2011). Đây là giai đoạn phát triển ổn định và bền vững của XSKT Lâm Đồng. Hiện, công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt cho người quản lý, người lao động luôn được chú trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty trong từng giai đoạn cụ thể luôn được Ban lãnh đạo công ty quan tâm chú trọng. Từ 06 CBCNV làm việc tại Ban XSKT của những năm đầu mới thành lập, đến nay toàn công ty có 108 người quản lý, kiểm soát viên, người lao động; trong đó trình độ thạc sỹ: 25 người, đại học 55.

Phát huy những kết quả lớn đã đạt được, ông Vũ Đình Tuấn- Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng cũng nêu lên những chiến lược phát triển trong thời gian tới. Phấn đấu thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách tỉnh giao. Đồng thời, công ty tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục cải tiến mẫu mã vé số ngăn chặn vé số giả; phối hợp chặt chẽ hơn nữa cùng Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực trong mọi hoạt động, nhất là quảng bá thương hiệu, tăng cường sức mạnh cạnh tranh và giữ vững thị trường của xổ số truyền thống…

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Hiệp đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở những thành tích xuất sắc nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị tập thể lãnh đạo và người lao động công ty tiếp tục lấy mục tiêu "Ích nước, lợi nhà", để đẩy mạnh các hoạt động gắn kết giữa lợi ích kinh tế - tài chính với phúc lợi xã hội. Đồng thời, tổ chức kinh doanh các loại hình XSKT bảo đảm ổn định, hiệu quả và phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương; Tăng cường quản lý, giám sát và kiểm soát về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực mạnh cả về trình độ chuyên môn và năng lực công tác, có phẩm chất đạo đức và lập trường chính trị vững vàng. Bên cạnh đó, tạo việc làm, thu nhập ổn định và phù hợp cho người lao động. Đặc biệt, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020; UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển công ty. Công ty cũng đã trao bằng khen cho 99 đại lý đã có nhiều đóng góp lớn đồng hành cùng quá trình phát triển của công ty.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao bằng khen cho các đại lý Các tiết mục chào mừng 40 năm thành lập và phát triển Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng

