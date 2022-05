(LĐ online) - Sáng 28/5, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022. Dự Lễ phát động có đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng lãnh đạo các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành liên quan của tỉnh và thành phố Bảo Lộc. Hơn 1.500 học sinh, giáo viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang thành phố, cán bộ, viên chức và người dân của các phường, xã trên địa bàn tham gia.

Đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ phát động

Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ em và thanh niên trên thế giới. Tại Việt Nam, theo ước tính mỗi năm vẫn còn khoảng 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Một trong những nguyên nhân tử vong do đuối nước đó là tình trạng người lớn, trẻ em không biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước. Đặc biệt trong thời gian qua, tình trạng trẻ em biết bơi giỏi vẫn đuối nước và tình trạng đuối nước tập thể do các em không biết cách phòng tránh và không biết cách cứu đuối an toàn. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 7 vụ đuối nước ở trẻ em hết sức thương tâm và tiềm ẩn nguy cơ khi mùa mưa đến. Chính vì vậy việc phát triển phong trào tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng là giải pháp cấp thiết để giảm thiểu tình trạng đuối nước.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Tại Lễ phát động, đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Công điện số 398/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; Công điện số 476/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh; các Kế hoạch, Chương trình, Công điện của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn; tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hinh thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, gia đình, trường học và cộng đồng. Tổ chức phát động phong trào trẻ em học bơi và kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước tại tất cả các bể bơi hiện có trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng chống đuối nước trẻ em. Vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các phường, xã, thị trấn, trường học và vận động các đơn vị, cá nhân có cơ sở vật chất, bể bơi có chế độ ưu tiên, miễn, giảm tiền thuê bể bơi, học phí cho trẻ em. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành để triển khai đồng bộ các giải pháp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn đối với các cơ sở tổ chức bơi lặn, vui chơi giải trí dưới nước. Kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống đuối nước trẻ em.

Đại diện các nhà tài trợ tặng xuất học bơi miễn phí cho đại diện các em học sinh trên địa bàn các phường, xã của thành phố Bảo Lộc

Đồng chí Đặng Trí Dũng cũng yêu cầu, đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa. Các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các hộ gia đình thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Chủ động bố trí ngân sách hàng năm của địa phương để thực hiện công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em và vận động xã hội hóa để xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em của các cơ quan, đơn vị, địa phương và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại các đơn vị, địa phương.

Các em học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia buổi Lễ phát động

Cũng tại Lễ phát động, Trường Châu Á Thái Bình Dương, các bể bơi trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã có những phần quà ý nghĩa và xuất học bơi miễn phí gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

ĐỨC TÚ