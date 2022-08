Đạ Tẻh tri ân các gia đình có công với cách mạng

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Tẻh luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân với những thế hệ cha anh đã hy sinh và cống hiến một phần xương máu vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Chiến đấu anh dũng trên chiến trường Campuchia, lúc trở về, ông Hoàng Văn Lù (65 tuổi, xã An Nhơn) mang trong mình nhiều vết thương do chiến tranh để lại. Khi về với cuộc sống đời thường, người bệnh binh ấy vẫn luôn sống và làm việc với tinh thần, phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ, ngày ngày bên cạnh ông và gia đình cũng luôn có Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, sẻ chia khó khăn. “Vào dịp lễ, tết, các cấp chính quyền, địa phương trên địa bàn đều thường xuyên đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà hay tổ chức các buổi họp mặt với các gia đình chính sách, người có công. Vì vậy, bản thân tôi luôn luôn ra sức phấn đấu, giáo dục con cháu phải tích cực lao động, sản xuất, phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, ông Lù chia sẻ.

Tại xã An Nhơn, hiện nay có tổng cộng 48 đối tượng chính sách, trong đó có 28 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Ông Trần Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn cho biết, trong những năm qua, ngoài những chính sách quy định hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân xã An Nhơn cũng đặc biệt quan tâm chăm lo cho các đối tượng nói trên thông qua các hoạt động thiết thực như vận động cán bộ và Nhân dân tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách lúc ốm đau, hoạn nạn, sửa chữa và xây mới nhà cho các đối tượng. Trong 5 năm, xã An Nhơn đã vận động được gần 145 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động các tổ chức và cá nhân sửa chữa và xây mới nhà cho đối tượng chính sách được 25 căn nhà với số tiền gần 800 triệu đồng, trong đó Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã gần 120 triệu đồng.

Theo UBND huyện Đạ Tẻh, trên địa bàn hiện có gần 2.000 người có công với cách mạng; trong đó, có 557 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 150 người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; 1.293 người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, ưu đãi đối với người có công với cách mạng, huyện Đạ Tẻh đã triển khai, vận dụng có hiệu quả các chính sách như miễn giảm thuế nhà đất, miễn giảm học phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân người có công, giới thiệu việc làm cho con em người có công, cấp dụng cụ chỉnh hình... với mục đích tạo điều kiện để các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn từng bước ổn định cuộc sống. Đồng thời, trong triển khai thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội hàng năm, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đạ Tẻh đặc biệt quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các ngày lễ, tết huyện Đạ Tẻh đều tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên người có công kịp thời, đầy ý nghĩa.

Trong 5 năm qua (2018-2022), huyện Đạ Tẻh đã thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cho 32.520 lượt đối tượng, tổng kinh phí là 85,4 tỷ đồng; tham mưu tổ chức nghỉ dưỡng cho 850 lượt người có công nghỉ dưỡng; thực hiện tiếp nhận 684 hồ sơ của người có công với cách mạng đề nghị giải quyết trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng.

Cũng trong giai đoạn này, toàn huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho người có công với cách mạng còn gặp khó khăn về nhà ở 201 căn nhà, kinh phí 7,1 tỷ đồng (xây mới 87 căn, kinh phí 4,3 tỷ; sửa chữa 114 căn, kinh phí 2,8 tỷ). Ngoài ra, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp đã tặng quà Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm cho gia đình người có công cho 16.340 lượt người (7,5 tỷ đồng); tặng 34 sổ tiết kiệm (1 triệu đồng/sổ); hỗ trợ 35 lượt học sinh, sinh viên với kinh phí 101 triệu đồng; hỗ trợ miễn giảm tiền sử dụng đất cho 2 người...

Ông Nguyễn Hồng Cường - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đạ Tẻh cho biết, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức. Cùng với giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp theo quy định, địa phương rà soát, nắm thông tin gia đình chính sách, người có công đang gặp khó khăn, có giải pháp hỗ trợ kịp thời về vốn vay ưu đãi, xây dựng, sửa chữa nhà ở, huyện Đạ Tẻh cũng đã thực hiện tốt công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đưa người có công đi điều dưỡng tập trung...

THÂN THU HIỀN