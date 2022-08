Đại hội Đại biểu Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Đức Trọng lần thứ VII

(LĐ online) - Ngày 16/8, Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Đức Trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Huyện ủy- HĐND – UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự Đại hội có ông Trương Đình Căn - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Lê Hồng Khánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các đại biểu đại diện cho các giáo xứ, giáo dân tiêu biểu tham dự.

Giáo hạt Đức Trọng có 22 Giáo xứ, 16 giáo họ, 59 Linh mục, 24 Cộng đoàn và trên 100 tu sĩ nam, nữ; có hơn 80 ngàn giáo dân. Thời gian qua, đồng bào Công giáo huyện Đức Trọng đã cùng với đồng bào Công giáo trong Giáo phận Đà Lạt đã đồng tâm, đồng sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 5 năm qua, đồng bào Công giáo huyện Đức Trọng đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn kết với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp Đạo” do Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực. Từ các phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện... Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Ban Đoàn kết công giáo huyện Đức Trọng xác định trong những năm tới sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên bà con giáo dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương; vận động từng gia đình giáo dân tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, các đoàn thể tiếp tục tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa nghèo bền vững, xây dựng nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết; phấn đấu từ 100% khu dân cư có đồng bào công giáo sinh sống đạt khu dân cư văn hóa; từ 90-95% gia đình công giáo đạt gia đình văn hóa...

Tại Đại hội, ông Trương Đình Căn - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Đoàn kết Công giáo huyện Đức Trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, kêu gọi Ban Đoàn kết Công giáo huyện Đức Trọng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, hướng vào các nội dung giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng các danh hiệu khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, gia đình văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tiếp tục phát huy tinh thần bác ái, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; phấn đấu trong các xứ đạo không có hộ đói, giảm hộ nghèo, ngày càng nhiều hộ giàu...

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Hồng Khánh – Phó Bí thư Huyện ủy Đức Trọng ghi nhận và biểu dương những thành tích, sự đóng góp của Ban Đoàn kết công giáo huyện Đức Trọng và các Linh mục, tu sĩ và giáo dân trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể trong huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Ban đoàn kết Công giáo huyện hoạt động theo pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980, với phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhiệm kỳ mới đã đề ra.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Đức Trọng nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 37 vị; 18 vị được bầu dự Đại hội cấp tỉnh. Linh mục Nguyễn Mạnh Khoa được bầu làm Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dịp này, các tập thể, cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ qua đã được UBND huyện Đức Trọng và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng tặng giấy khen.

N.MINH