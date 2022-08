Dấu ấn trong công tác ''Dân vận khéo''

Cùng với triển khai các mặt chuyên môn, Công an huyện Đạ Tẻh thường xuyên quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm là Phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều mô hình được xây dựng, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở...

Công an huyện Đạ Tẻh luôn có những đợt dân vận như phát quang đường làng ngõ xóm,cùng dân xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, Công an huyện Đạ Tẻh tập trung quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung, dân vận trong lực lượng công an nói riêng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nắm vững và làm tốt công tác vận động quần chúng và công tác “Dân vận khéo”.

Trung tá Nguyễn Quốc Phương - Đội trưởng Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, để Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu và lan tỏa, Công an huyện đẩy mạnh phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn hướng dẫn lực lượng công an xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện kế hoạch “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an xã, thị trấn”. Nhờ đó, việc thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng công an xã, thị trấn được đẩy mạnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.

Trong 5 năm, Công an huyện Đạ Tẻh đã hướng dẫn các đội nghiệp vụ xây dựng 3 Mô hình “Dân vận khéo”; Công an các xã, thị trấn tiếp tục duy trì hoạt động của 36 mô hình tự quản về ANTT, mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Thành lập 3 Mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh, gồm: Tín đồ Công giáo xã Quốc Oai nói không với tệ nạn xã hội; Cấp căn cước công dân tại địa bàn cơ sở; Tổ xung kích vận động Nhân dân không phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép và hướng dẫn Công an xã Triệu Hải tiến hành sơ kết việc xây dựng Mô hình điểm Thanh niên không tệ nạn ma túy và Tiếng kẻng an ninh...

Với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, Công an huyện Đạ Tẻh chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tiến hành công tác dân vận bằng hình thức vận động hơn 9.714 hộ dân, 1.315 lượt hàng quán, 457 hộ tiểu thương, 13 cơ sở kinh doanh internet, 11 điểm thu mua phế liệu, 21 điểm thu mua nông sản, 2.761 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy... Cũng trong thời gian qua, để làm tốt công tác dân vận trong phòng, chống tội phạm, Công an huyện Đạ Tẻh đã xây dựng 54 thông báo về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện, hệ thống loa phát thanh của các xã, tuyên truyền bằng máy chiếu... Thông qua hình thức nói trên, 5 năm qua, công tác thăm dân trực tiếp trên 18.900 hộ dân, trong các buổi họp dân, đơn vị đã tổ chức 737 buổi phát động phong trào với 49.621 lượt người tham dự, in và phát 6.773 tờ rơi nội dung phòng, chống tội phạm và phòng ngừa tai nạn giao thông; chỉ đạo công an các xã phối hợp Ban Văn hóa thông tin xã tổ chức phát “Bản tin an ninh trật tự” trên hệ thống loa phát thanh của xã (trung bình 2 buổi/tuần); qua đó nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo vệ tài sản, quản lý con em.

Song song với đó, Công an huyện Đạ Tẻh chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gắn với triển khai các phong trào thi đua. Với nhiều nội dung và hình thức vận động quần chúng, trong 5 năm qua, công tác dân vận của Công an huyện đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật nói chung và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, từ đó đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đơn cử, người dân trên địa bàn huyện đã phát hiện cung cấp cho lực lượng công an 1.023 tin (trong đó có 835 nguồn tin có giá trị) giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 6/6 vụ trọng án, 131 vụ phạm pháp hình sự; điều tra, xử lý 31 vụ tai nạn giao thông; 17 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt xóa thành công 1 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy, 9 tụ điểm cờ bạc phức tạp; 8 vụ 12 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; điều tra, xử phạt vi phạm hành chính 196 vụ vi phạm ANTT ở cơ sở; bắt, vận động đầu thú 26 đối tượng truy nã do Công an huyện Đạ Tẻh và Công an địa phương khác ra quyết định...

Cùng với việc làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hằng năm, lực lượng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn làm tốt hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp dân giảm nghèo. Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” để giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nhất là tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần huy động sức dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, công tác dân vận của lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh đã góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương.

THÂN THU HIỀN