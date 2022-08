Ngành Y tế Lâm Đồng đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động (Bài 1)

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Y tế Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt học tập các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh. Công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết đã tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của đảng viên, công chức, viên chức trong ngành, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, để thực hiện tốt mục tiêu đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bài 1: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Y tế Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế. Thời gian qua, Sở Y tế đã tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp; tinh giản biên chế; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Kỳ thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2019

• GIẢM 18 TRUNG TÂM TUYẾN TỈNH VÀ HUYỆN, THÀNH PHỐ

Để thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp, Sở Y tế tỉnh đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Xây dựng đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 7/5/2018; trong đó, giai đoạn 2018-2020 giảm xuống còn 22 đơn vị trực thuộc.

Hoàn chỉnh việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện, thành phố theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 18 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện việc sáp nhập các Trung tâm hệ dự phòng (Trung tâm Y tế Dự phòng; Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe) thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng theo quyết định của UBND tỉnh; kiện toàn lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, lãnh đạo các phòng chức năng, khoa chuyên môn và quy định chức năng nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng.

Bàn giao Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế về Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng theo quyết định của UBND tỉnh.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Cục Y tế Giao thông Vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải, bàn giao các cơ sở khám, chữa bệnh về địa phương quản lý, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định về việc tiếp nhận và đổi tên Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp Đà Lạt thành Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Đà Lạt trực thuộc Sở Y tế tỉnh.

Đánh giá kết quả về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hiện nay, Sở Y tế tỉnh còn 22 đơn vị trực thuộc (6 bệnh viện tuyến tỉnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng; Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc; Bệnh viện Nhi; Bệnh viện Phục hồi chức năng; 4 Trung tâm Y tế tuyến tỉnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm; Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng Đà Lạt; Trung tâm Pháp y và 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố); giảm 6 trung tâm tuyến tỉnh và 12 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố.

• QUẢN LÝ BIÊN CHẾ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), hàng năm, Sở Y tế Lâm Đồng đều rà soát, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo hướng giảm bộ phận trung gian, gián tiếp và bộ phận hành chính không cần thiết. Từ năm 2017 đến nay, toàn ngành đã thực hiện tinh giản biên chế 53 người, tổng cộng giảm 474 người.

Căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao hàng năm, gắn với danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở Y tế đã ban hành thông báo giao số lượng người làm việc cho các đơn vị để các đơn vị căn cứ vào vị trí việc làm đã phân bổ số lượng đến các phòng, bộ phận trực thuộc.

Năm 2017, toàn ngành được giao 4.204 người làm việc theo thông báo của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 thuộc Sở Y tế Lâm Đồng (giảm 38 biên chế so với năm 2016). Năm 2018 được giao 4.166 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Lâm Đồng (giảm 35 biên chế so với năm 2017). Năm 2019 được giao 4.079 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Lâm Đồng (giảm 87 biên chế so với năm 2018). Năm 2020 được giao 3.971 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng (giảm 108 biên chế so với năm 2019). Năm 2021 được giao 3.825 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế (giảm 146 biên chế so với năm 2020). Năm 2022 được giao 3.825 người làm việc hưởng lương từ ngân sách và 563 người từ nguồn thu sự nghiệp.

Căn cứ vào nội dung nghị quyết và căn cứ vào phân cấp quản lý của Nhà nước để đánh giá về công tác tổ chức và chính sách đối với cán bộ, viên chức. Năm 2019, Sở Y tế tỉnh đã thực hiện thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Kỳ thi này nhằm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 14/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng ở tỉnh và Quyết định số 2534/QĐ - UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng người có đức, có tài để bố trí vào các chức danh lãnh đạo quản lý góp phần làm tăng tính cạnh tranh trong công tác tuyển chọn cán bộ, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng.

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm theo quy định hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi sáp nhập các Trung tâm hệ dự phòng thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng và sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình các huyện, thành phố vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Sở Y tế Lâm Đồng đã thực hiện tinh giản biên chế do dôi dư cho 8 viên chức.

Theo Sở Y tế tỉnh, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp y tế không được cấp có thẩm quyền giao. Hiện nay, các đơn vị sự nghiệp trong ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng xác định số lượng, thực hiện việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với 300 người với mức tiền công áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng (Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) để thực hiện các công việc như: lái xe, nhân viên sửa chữa điện nước, hộ lý, bảo vệ, vệ sinh…

AN NHIÊN