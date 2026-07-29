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    Thể thao 360

    195 vận động viên tranh tài môn Cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng

    Đặng Tuấn Linh 29/07/2026 15:49

    Ngày 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Lễ khai mạc môn Cầu lông trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ I.

    Môn Cầu lông có sự tham gia của 195 VĐV đến từ 19 đội trong toàn tỉnh
    Môn Cầu lông có sự tham gia của 195 vận dộng viên đến từ 19 đội trong toàn tỉnh

    Tham gia môn Cầu lông trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ I có 195 vận động viên đến từ 19 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

    Môn Cầu lông được tổ chức thi đấu ở 3 nhóm tuổi với 6 nội dung gồm: đồng đội, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Với sự góp mặt của nhiều vận động viên có trình độ chuyên môn tốt, các trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính và chất lượng.

    Đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ cho các trận thi đấu
    Đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ cho các trận thi đấu

    Môn Cầu lông quy tụ hầu hết các vận động viên tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng. Đây không chỉ là dịp để ngành thể thao đánh giá, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc tham dự các giải đấu cấp cao hơn, mà còn tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

    Giải đấu là một trong những hoạt động thể thao thành tích cao quan trọng của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn Cầu lông ngày càng phát triển.

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    VĐV của Đội Công an tỉnh Lâm Đồng thi đấu mở màn ở nội dung đơn nam

    Giải đấu diễn ra từ ngày 29/7 - 2/8 tại Nhà thi đấu của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng.

    Đặng Tuấn Linh Đặng Tuấn Linh

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      Thể thao 360
      195 vận động viên tranh tài môn Cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng
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