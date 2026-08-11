Lâm Đồng hôm nay 11/08
Điểm tin Lâm Đồng ngày 11/08: VDB tài trợ 4.978 tỷ đồng cho cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, hoàn thành lấy mẫu ADN liệt sĩ và tập trung tăng thu ngân sách.
Trong ngày 11/08, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các mảng hạ tầng giao thông, quản lý ngân sách và an sinh xã hội. Đáng chú ý là cam kết vốn tín dụng lớn cho hạ tầng cao tốc cùng việc hoàn thành sớm chiến dịch lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh tiếp tục đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tài sản công và triển khai các giải pháp chấn chỉnh an toàn giao thông, PCCC.
Điểm nhanh
- Tín dụng hạ tầng — VDB tài trợ 4.978 tỷ đồng cho dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương: Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Lâm Đồng ký hợp đồng tài trợ vốn tín dụng đầu tư cho giai đoạn 1 dự án PPP.
- Tri ân liệt sĩ — Hoàn thành sớm hơn 3 tháng chiến dịch lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 hoàn thành thu thập mẫu sinh phẩm sớm so với kế hoạch tỉnh giao.
- Thu ngân sách — Khai thác dư địa để tăng thu ngân sách năm 2026: Thu ngân sách đạt hơn 21.500 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm, tỉnh chỉ đạo chống thất thu và tháo gỡ vướng mắc đất đai.
- Hạ tầng đường bộ — Dự kiến xây dựng 11 trạm dừng, nghỉ trên Quốc lộ 28B: Các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát vị trí để phục vụ du khách và bảo đảm an toàn giao thông.
- An ninh trật tự — Đối tượng trộm chó ở TP Hồ Chí Minh bị bắt tại Lâm Đồng: Lực lượng công an phối hợp chặn bắt nghi phạm điều khiển xe ô tô tẩu thoát trên Quốc lộ 55.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng
Sáng 11/08, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Lâm Đồng chính thức ký kết tài trợ 4.978 tỷ đồng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1) triển khai theo phương thức PPP.
Cùng ngày, tại xã Đức Trọng, lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã làm việc với các sở, ngành nhằm đôn đốc tiến độ, quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương ngay trong tháng 9/2026.
- Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương trong tháng 9/2026: Tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho dự án trọng điểm.
- Lâm Đồng dự kiến xây dựng 11 trạm dừng, nghỉ trên Quốc lộ 28B: Khảo sát địa điểm tại các xã Lương Sơn, Phan Sơn và Tà Hine.
- Lâm Đồng công bố 2 điểm neo đậu và bốc dỡ thủy sản tạm thời tại Phú Quý: Đáp ứng nhu cầu cấp bách cho tàu cá xa bờ và tăng cường quản lý nghề cá.
- Khẩn trương khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tổng rà soát để tránh lãng phí tài sản công.
Xã hội – Giáo dục – Văn hóa
Trong lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực tế và yêu cầu hoàn thành công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực) trước ngày 30/8 để kịp chuẩn bị cho năm học mới. Đồng thời, ngành giáo dục tỉnh cũng thông tin chưa thể cân đối nguồn kinh phí để thực hiện miễn phí sách giáo khoa phổ thông trên toàn tỉnh trong năm học 2026 - 2027.
- Phải hoàn thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Quảng Trực trước ngày 30/8: Đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh vùng biên giới.
- Lâm Đồng chưa miễn phí sách giáo khoa toàn tỉnh trong năm học 2026 - 2027: Do chưa cân đối được nguồn ngân sách địa phương.
- Lâm Đồng triển khai 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số giáo dục: Sở GD&DT ban hành kế hoạch hành động cao điểm.
- Báo và PTTH Lâm Đồng động thổ khoan giếng, xây dựng công trình phụ cho cháu K'Vin: Hỗ trợ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố Kon Hao, phường Bắc Gia Nghĩa.
An ninh – Quản lý nhà nước
Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các ngành, địa phương chấn chỉnh công tác PCCC, CNCH và phòng chống đuối nước. Ở mảng thanh tra, tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho cán bộ tại 51 xã, phường và 22 sở, ngành.
- Lâm Đồng chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về PCCC, CNCH: Khắc phục hạn chế và siết chặt an ninh trật tự.
- Nâng cao nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tập huấn pháp luật tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.
- Lâm Đồng xây dựng quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh: Tạo khung pháp lý thống nhất cho giai đoạn mới.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 11/08/2026 17:18 — Lâm Đồng: Hoàn thành sớm hơn 3 tháng chiến dịch lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ
- 11/08/2026 16:53 — Lâm Đồng dự kiến xây dựng 11 trạm dừng, nghỉ trên Quốc lộ 28B
- 11/08/2026 16:43 — Báo và PTTH Lâm Đồng động thổ khoan giếng, xây dựng công trình phụ cho cháu K'Vin
- 11/08/2026 16:24 — Lâm Đồng xây dựng quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh
- 11/08/2026 16:16 — Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Khách sạn Imperial Đà Lạt
- 11/08/2026 16:00 — Đối tượng trộm chó ở TP Hồ Chí Minh bị bắt tại Lâm Đồng
- 11/08/2026 15:54 — Lâm Đồng công bố 2 điểm neo đậu và bốc dỡ thủy sản tạm thời tại Phú Quý
- 11/08/2026 14:56 — Phải hoàn thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Quảng Trực trước ngày 30/8
- 11/08/2026 14:46 — Nâng cao nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- 11/08/2026 14:43 — Lâm Đồng chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về PCCC, CNCH
- 11/08/2026 13:06 — VDB tài trợ 4.978 tỷ đồng cho dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương
- 11/08/2026 13:02 — Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương trong tháng 9/2026
- 11/08/2026 12:52 — Lâm Đồng tập trung khai thác dư địa để tăng thu ngân sách năm 2026
- 11/08/2026 12:04 — Lâm Đồng chưa miễn phí sách giáo khoa toàn tỉnh trong năm học 2026 - 2027
- 11/08/2026 11:04 — Lâm Đồng triển khai 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số giáo dục
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