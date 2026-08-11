Lâm Đồng hôm nay 11/08 Điểm tin Lâm Đồng ngày 11/08: VDB tài trợ 4.978 tỷ đồng cho cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, hoàn thành lấy mẫu ADN liệt sĩ và tập trung tăng thu ngân sách.

Trong ngày 11/08, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các mảng hạ tầng giao thông, quản lý ngân sách và an sinh xã hội. Đáng chú ý là cam kết vốn tín dụng lớn cho hạ tầng cao tốc cùng việc hoàn thành sớm chiến dịch lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh tiếp tục đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tài sản công và triển khai các giải pháp chấn chỉnh an toàn giao thông, PCCC.

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Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Hạ tầng

Sáng 11/08, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Lâm Đồng chính thức ký kết tài trợ 4.978 tỷ đồng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1) triển khai theo phương thức PPP.

VDB tài trợ 4.978 tỷ đồng cho dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Cùng ngày, tại xã Đức Trọng, lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã làm việc với các sở, ngành nhằm đôn đốc tiến độ, quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương ngay trong tháng 9/2026.

Xã hội – Giáo dục – Văn hóa

Trong lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực tế và yêu cầu hoàn thành công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực) trước ngày 30/8 để kịp chuẩn bị cho năm học mới. Đồng thời, ngành giáo dục tỉnh cũng thông tin chưa thể cân đối nguồn kinh phí để thực hiện miễn phí sách giáo khoa phổ thông trên toàn tỉnh trong năm học 2026 - 2027.

An ninh – Quản lý nhà nước

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các ngành, địa phương chấn chỉnh công tác PCCC, CNCH và phòng chống đuối nước. Ở mảng thanh tra, tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho cán bộ tại 51 xã, phường và 22 sở, ngành.

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