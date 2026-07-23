Lâm Đồng hôm nay 23/7
Điểm tin Lâm Đồng 23/7: Sân bay Liên Khương chuẩn bị vận hành trở lại, tỉnh chỉ đạo khẩn phòng chống dịch bệnh và tăng cường quản lý bảo vệ rừng.
Ngày 23/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều thông tin quan trọng trên các lĩnh vực hạ tầng, y tế, quản lý tài nguyên và hoạt động tri ân nhân ngày 27/7. Nổi bật là thông tin Cảng hàng không quốc tế Liên Khương ấn định ngày hoạt động trở lại, cùng với các chỉ đạo khẩn cấp về kiểm soát dịch bệnh và xử lý vi phạm bảo vệ rừng.
Điểm nhanh
- Hạ tầng hàng không — Sân bay quốc tế Liên Khương vận hành trở lại: Mở rộng 10 đường bay giai đoạn 2026-2030: Cảng hàng không chính thức hoạt động từ ngày 19/8 sau thời gian nâng cấp.
- Y tế dự phòng — Lâm Đồng quyết liệt kiểm soát sốt xuất huyết, tay chân miệng: UBND tỉnh ban hành văn bản khẩn yêu cầu ngăn chặn dịch bùng phát.
- Bảo vệ rừng — Lâm Đồng yêu cầu xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra phá rừng: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm lâm nghiệp.
- An sinh & Tri ân — Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn đại biểu do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương tri ân.
- Thể thao — Bóng rổ nữ Lâm Đồng giành huy chương Đồng giải U18 quốc gia 2026: Đội tuyển nữ xuất sắc đoạt huy chương Đồng sau 10 ngày tranh tài tại Huế.
Các mảng tin nổi bật
Quy hoạch, hạ tầng và phát triển kinh tế
- Sân bay quốc tế Liên Khương vận hành trở lại: Công trình hoạt động lại từ 19/8/2026, mở đường cho chiến lược mở rộng 10 đường bay nội địa và quốc tế.
- Điều chỉnh kế hoạch vốn hai dự án cao tốc: Lãnh đạo tỉnh rà soát phân bổ vốn và giải ngân cho dự án Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.
- Quy hoạch chung xã Đơn Dương đến năm 2030: Phê duyệt quy hoạch mới tạo động lực bứt phá phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Xã Nam Dong chuyển hóa vốn đầu tư công: Đẩy nhanh thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư vào các công trình thiết thực.
- Rà soát quy hoạch Khu du lịch quốc gia Tuyền Lâm: Tỉnh thực hiện đánh giá toàn diện quy hoạch chung đến năm 2050 nhằm phát triển du lịch bền vững.
Môi trường, kiểm soát dịch bệnh và nông nghiệp
- Cấp bách kiểm soát dịch tay chân miệng: Toàn tỉnh ghi nhận 3.072 ca mắc; tại xã Tà Năng ghi nhận 2 trẻ tử vong. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ từ chủng vi rút EV71.
- Kiểm tra tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Lạc Dương: Đoàn công tác UBND tỉnh khảo sát thực tế các vi phạm san gạt, xây dựng trái phép trên đất rừng.
- Bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm: UBND xã Trường Xuân phối hợp Hạt Kiểm lâm Nam Nung tiếp nhận cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.
- Hoàn thiện dữ liệu nông hộ cà phê và cao su: Hỗ trợ các đơn vị hoàn thành dữ liệu truy xuất nguồn gốc đáp ứng quy định EUDR của Liên minh châu Âu.
An sinh xã hội, phong trào và văn hóa
- Lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ: Hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
- Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ: Công an tỉnh triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ chưa có thông tin.
- Quy tập 12 mộ liệt sĩ tại xã Hòa Thắng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp tổ chức khai quật, bàn giao mẫu hài cốt phục vụ công tác tri ân.
- Sắp khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa: Công trình mới hoàn thiện sẵn sàng cho ngày hội lớn của người dân khu vực phía Tây Lâm Đồng.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
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