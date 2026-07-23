Lâm Đồng hôm nay 23/7 Điểm tin Lâm Đồng 23/7: Sân bay Liên Khương chuẩn bị vận hành trở lại, tỉnh chỉ đạo khẩn phòng chống dịch bệnh và tăng cường quản lý bảo vệ rừng.

Ngày 23/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều thông tin quan trọng trên các lĩnh vực hạ tầng, y tế, quản lý tài nguyên và hoạt động tri ân nhân ngày 27/7. Nổi bật là thông tin Cảng hàng không quốc tế Liên Khương ấn định ngày hoạt động trở lại, cùng với các chỉ đạo khẩn cấp về kiểm soát dịch bệnh và xử lý vi phạm bảo vệ rừng.

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