Lâm Đồng hôm nay 7/7 Tổng hợp tin tức Lâm Đồng ngày 7/7/2026: Tỉnh phát động thi đua 180 ngày đêm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và gỡ vướng dự án.

Ngày 7/7/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành quan trọng, đặc biệt là việc phát động phong trào thi đua cao điểm nhằm bứt phá kinh tế trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được chú trọng triển khai.

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Kinh tế và Hạ tầng đầu tư

Trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Lâm Đồng đã chính thức phát động phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số”. Đây là lời kêu gọi toàn hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực vượt qua khó khăn.

Về đầu tư, tỉnh đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án kém hiệu quả. Tại Phường Xuân Hương, Tỉnh Lâm Đồng, dự án Trường Tiểu học và THCS Xuân Hương được yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 15/8 để kịp phục vụ năm học mới.

Tuy nhiên, bài toán hạ tầng vẫn còn nhiều thách thức. Vấn đề chậm giải quyết tái định cư và chi phí đắt đỏ của việc phân kỳ đầu tư hạ tầng giao thông đang là những rào căn cần xử lý dứt điểm.

Chính trị và Quản lý Nhà nước

Sáng 7/7, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc để đánh giá kết quả công tác quý II. Tại cơ sở 2 Trường Chính trị tỉnh, 140 cán bộ Hội Cựu chiến binh cũng đã bắt đầu chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2026.

HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét nhiều chính sách về giáo dục, y tế và báo chí trong phiên họp ngày 7/7.

Đáng chú ý, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét nhiều chính sách quan trọng về y tế, giáo dục và báo chí. Đồng thời, tỉnh cũng triển khai tuyên truyền pháp luật thông qua các phiên tòa giả định và sân khấu hóa để đưa luật đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên.

Nông nghiệp và Môi trường

Nghề nuôi cá tầm đang trở thành hướng đi mới cho nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương, mang lại giá trị kinh tế bền vững. Song song đó, các trang trại đang dần chuyển đổi sang canh tác bền vững để tối đa hóa lợi nhuận và bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngoài khoản tạm ứng 80,8 tỷ đồng, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch giải ngân hơn 142,7 tỷ đồng từ nguồn thặng dư dịch vụ môi trường rừng.

An sinh xã hội và Du lịch

Công tác an sinh xã hội được chú trọng với việc tăng tốc phủ rộng bảo hiểm xã hội và thực hiện các giải pháp đồng bộ để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Tại Phường B’Lao, Tỉnh Lâm Đồng, các hoạt động hỗ trợ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng đang phát huy hiệu quả tích cực.

Về du lịch, tỉnh định hướng phát triển du lịch mạo hiểm gắn liền với an toàn và bảo tồn các di sản để giữ vững danh hiệu “Thẻ xanh” UNESCO.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

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