Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Chiều 11/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Bộ Y tế, hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được tổ chức.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp tham dự chủ trì tại đầu cầu Lâm Đồng cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế

Tại đầu cầu Lâm Đồng, chủ trì và tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông, lãnh đạo Sở Y tế và đông đủ đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế. MTTQ các cấp cần chủ động cùng với các cấp, ngành, địa phương chủ động, tích cực vận động toàn dân thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, vẫn còn nhiều khu vực, địa bàn, công tác tuyên truyền còn chưa được chú trọng, người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, cho rằng dịch bệnh khó có khả năng lây lan, ảnh hưởng đến khu vực, địa bàn sinh sống. Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt thực nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư. Sự chủ động, tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần tạo sự lan tỏa nhanh chóng đến với các địa bàn dân cư, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng tham gia phòng chống dịch. Sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế, đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân trong mùa dịch Covid -19

Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long phát biểu về tình hình dịch bệnh: Bước vào trận chiến thứ hai cam co và khốc liệt hơn, tình hình dịch sẽ phức tạp do diện mắc rộng hơn so với các loại dịch khác rất nhiều. Với sự quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, hy vọng chúng ta sẽ chặn đứng được dịch bệnh. Tỷ lệ tử vong thấp hơn so với những lần trước. Tuy nhiên, tốc độ lây cao hơn nhiều so với dịch SARS 2003, tốc độ làn tràn tương đương với cúm. Bệnh lây qua 3 đường không khí (ho, hắt hơi, sổ mùi…nằm trong nước bọt bắn ra ngoài), lây tiếp xúc trực tiếp qua người, lây qua tiếp xúc tay đối với bề mặt (mặt bàn, tay nắm cửa). Khuyến cáo phải rửa tay thường xuyên, sát khuẩn liên tục, ra ngoài đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người… Đa phần bệnh nhân sốt ở thể sốt nhẹ, thời gian ủ bệnh dài từ 1 – 14 ngày, thời gian lây từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy của người bệnh là nhanh nhất. Đến nay, tại Việt Nam đã có 16 ca nhiễm virus SARS-COV-2 gây bệnh Covid-19 đã chữa khỏi bệnh, vì thế người dân cần hết sức bình tĩnh đối phó dịch bệnh.

Các đại biểu tham dự trực tuyến tại đầu cầu Lâm Đồng

Thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư thăm hỏi tới đồng chí Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, phối hợp với Tập đoàn TH True milk và “Quỹ vì tầm vóc Việt” tặng 01 triệu ly sữa tới các y, bác sĩ, cán bộ và người bị cách ly tại khu vực cách ly tập trung trên cả nước. MTTQ các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực vận động, tuyên truyền, phối hợp đấu tranh phản bác đối với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp tặng miễn phí khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho nhân dân, nhất là bà con thuộc hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

Trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường vai trò giám sát của MTTQ và các thành viên trong phòng, chống dịch, duy trì chế độ trực 24/24 giờ, phối hợp giám sát các cơ sở kinh doanh thuốc có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu trang và thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh, giám sát người bị cách ly thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan chức năng. Vận động Nhân dân không tiêu thụ động vật hoang dã, không qua lại các lối mòn, lối mở với Trung Quốc và lao động trái phép tại Trung Quốc, chủ động phối hợp ngăn chặn các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận xã hội.

Thông điệp được nêu ra, đó là toàn xã hội cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả nhất, làm sao để dân an, dân yên, dân bình tĩnh và tin tưởng vào Đảng, Nhà nước để thực hiện phòng chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trong phòng chống cho mình, cho cộng đồng.

NGUYỆT THU