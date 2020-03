Nhiều công trình công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin

(LĐ online) - Sáng 11/3, tại Nhà máy Alumin, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin tổ chức Lễ gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty, gồm: Công trình “Bãi chứa Alumin lâu dài” và Công trình “Trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái tại Phân xưởng Nguyên liệu”.

Gắn biển Công trình “Trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái tại Phân xưởng Nguyên liệu” của Đoàn Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng – Vinacomin

Xuất phát từ thực tiễn đang gặp nhiều khó khăn về công tác tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra, lãnh đạo Công ty xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng trong lúc này là phương án lưu kho sản phẩm Alumin/Hydrate để đảm bảo sản xuất liên tục và chuẩn bị tốt chân hàng chủ động tiêu thụ khi thị trường mở cửa trở lại. Công ty đã tiến hành san gạt tạo mặt bằng, tạo độ dốc, lu đầm 3 bãi đất trống dự phòng trong Nhà máy Alumin để tăng cường việc lưu kho tạm ngoài trời sản phẩm. Bãi chứa này có tổng diện tích 3,7 ha có thể lưu chứa 60.000 tấn sản phẩm, đảm bảo tiêu chí thoát nước vào mùa mưa, công tác an toàn lao động trong quá trình lưu kho. Đến thời điểm hiện tại, cả 3 bãi chứa đều có thể đi vào hoạt động. Tổng chi phí thực hiện công trình gần 900 triệu đồng.

Phát huy phong trào thanh niên trong việc xây dựng cảnh quan đơn vị theo mô hình Nhà máy – Công viên, vào ngày 3/3/2020, Đoàn Thanh niên Công ty đã đảm nhận và hoàn thành công trình “Trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái tại Phân xưởng Nguyên liệu”. Công trình được thực hiện bài bản, có sự đầu tư kỹ lưỡng ngay từ bước đào hố, thay thế đất màu, tuyển chọn chủng loại cây giống phù hợp đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt. Trên diện tích 5.700 m2, có hơn 120 cây ăn trái các loại khác nhau với tổng chi phí thực hiện công trình là 50 triệu. Với sự cố gắng, nỗ lực của các bạn đoàn viên, thanh niên, sau một thời gian ngắn, vườn cây sẽ cho các loại trái phong phú, có năng suất cao.

Ngoài 2 công trình được gắn biển trong sáng nay, Công ty còn thực hiện một số công trình khác như: Công trình Ứng dụng Phần mềm điều hành tác nghiệp V-Office và chữ ký số và Công trình “Cấp chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018”.

Công trình Ứng dụng Phần mềm điều hành tác nghiệp V-Office và chữ ký số giúp lãnh đạo điều hành quản lý, ký văn bản mọi lúc mọi nơi kể cả trong những khoảng thời gian đi công tác nước ngoài; đảm bảo tính chuẩn hóa trong việc kiểm soát luồng văn bản, kiểm soát tiến độ xử lý công việc; chuẩn hóa về quy trình văn bản, định dạng văn bản; tiết kiệm chi phí in ấn, nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ văn bản, có khả năng tích hợp, nâng cao hiệu quả các phần mềm khác. Nhân viên dễ dàng, nhanh chóng tra cứu và khai thác tài nguyên dữ liệu, tiết kiệm được thời gian trình ký văn bản.

Gắn biển Công trình “Bãi chứa Alumin lâu dài” chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng – Vinacomin

Công trình “Cấp chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018” là kết quả của sự chỉ đạo xuyên suốt, sự quyết tâm của lãnh đạo Công ty, sự cố gắng nỗ lực triển khai đồng bộ của cán bộ, công nhân viên. Được công nhận ISO 45001:2018 đã tạo ra uy tín, nâng cao vị thế cho Công ty và quan trọng tạo ra được nề nếp tác phong quản lý khoa học cho từng cá nhân, từng bộ phận. Các mối nguy hiểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh được thường xuyên nhận diện và đề ra các giải pháp để kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn, tai nạn lao động, sự cố; đảm bảo thực hiện mục tiêu Công ty đã đề ra trong lĩnh vực An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có 302 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020, cả hệ thống chính trị trong Công ty đã không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng hướng tới mục tiêu vì sự nghiệp phát triển ổn định và bền vững trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

