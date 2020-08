Tự nguyện giao nộp hơn 120 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

(LĐ online) - Chiều 1/8, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Cát Tiên thông tin, đơn vị vừa phối hợp với công an các xã Gia Viễn, Nam Ninh, Tiên Hoàng và xã Đồng Nai Thượng tổ chức vận động, tiếp nhận thu gom hàng chục vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do người dân các địa phương giao nộp.

Công an huyện Cát Tiên tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân địa phương tự nguyện giao nộp

Theo đó, cơ quan công an đã vận động người dân 4 xã nói trên tự nguyện giao nộp 9 khẩu súng săn (2 súng hơi, 1 súng kíp và 6 súng cồn), 10 vũ khi thô sơ, 10 quả pháo tròn, 12 bộ kích điện và 2 gậy sắt ba khúc.

Trước đó, Công an huyện Cát Tiên phối hợp cùng Công an thị trấn Phước Cát và 2 xã Phước Cát 2, Đức Phổ vận động người dân giao nộp 9 khẩu súng (2 súng hơi, 2 súng kíp và 5 súng cồn), 27 viên đạn bi, 22 quả pháo nổ, 16 bộ sung điện; 1 gậy sắt ba khúc và 7 dao, mã tấu các loại.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thu hồi triệt để các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra, nhất là tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ.

Công an huyện Cát Tiền đề nghị người dân nâng cao ý thức tiếp tục tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an cùng chung tay phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

KHÁNH PHÚC