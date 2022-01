Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nơi huyện vùng sâu Đam Rông

(LĐ online) - “Chúng tôi đang thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Qua đó, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương” – Trung tá Nguyễn Tấn Khang, Phó Trưởng Công an huyện Đam Rông cho biết.

Công an Đam Rông thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn

Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, sau khi Công an tỉnh triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công an huyện Đam Rông đã nhanh chóng triển khai kế hoạch trên địa bàn.

Thực hiện khí thế thi đua sôi nổi của đợt cao điểm, Công an huyện Đam Rông đã nhanh chóng triển khai công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp, không đề hình thành “điểm nóng” về ANTT; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tập trung vào các loại tội phạm hình sự, ma túy. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cư trú; công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ; đẩy mạnh tuyên truyền cho quần chúng Nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác.

Trung tá Nguyễn Tấn Khang - Phó Trưởng Công an huyện Đam Rông cho biết thêm: Để đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nhâm Dần năm 2022, toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đam rông đã ra quân trấn áp các loại tội phạm với quyết tâm cao nhất. Việc bố trí lực lượng ứng trực luôn phải đảm bảo, khi cần thiết có thể huy động 100% quân số để thực hiện kế hoạch nghiệp vụ.

Sau hơn một tháng triển khai ra quân, đến nay Công an huyện Đam Rông đã lập được nhiều thành tích, nổi bật như tổ chức bắt quả tang 02 vụ/12 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ 14,6 triệu đồng; bắt 05 vụ/06 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời ra quyết định khởi tố mới 04 vụ/20 bị can; tổ chức bắt quả tang 05 vụ/06 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép pháo, thu giữ tổng cộng khoảng 7,4kg pháo hoa nổ. Vận động Nhân dân, thu hồi 11 khẩu súng tự chế.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn

Bên cạnh đó, Công an huyện Đam Rông cũng tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn. Qua đó, Công an huyện Đam Rông đã lập biên bản 158 trường hợp vi phạm (3 ô tô; 99 mô tô), tạm giữ 42 xe mô tô, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 129 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 06 trường hợp, nhắc nhở 38 trường hợp. Trong hơn một tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trên địa bàn huyện Đam Rông đã không xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Bên cạnh đợt ra quân tấn công, trấn áp mạnh tội phạm, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện Đam Rông đã chỉ đạo cho các đơn vị từ cấp huyện đến cơ sở tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Trong đó, chỉ đạo công an các xã, thị trấn thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để nắm các trường hợp các công dân trở về địa phương để yêu cầu khai báo y tế theo đúng quy định.

Dịp Tết, cũng là thời điểm tình hình các loại tội phạm lại có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc cùng sự quyết tâm cao độ, Công an Đam Rông đang ngày đêmbám sát địa bàn, bảo đảm an ninh trật, qua đó tạo niềm tin vững chắc trong lòng dân. Cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các anh cũng sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để mang lại một mùa Xuân bình yên đến với mọi người, mọi nhà.

BÌNH AN - HOÀNG SA