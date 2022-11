Điều tra vụ sử dụng vũ khí tấn công lực lượng bảo vệ rừng

(LĐ online) - Ngày 17/11, UBND huyện Đức Trọng đã có văn bản đề nghị Công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh thông tin vụ việc sử dụng vũ khí tấn công lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn.

Tang vật đạn chì bắn thủng áo khoác cán bộ quản lý bảo vệ rừng

Theo đó, UBND huyện Đức Trọng giao Công an huyện chỉ đạo Công an xã Phú Hội và các lực lượng chuyên môn phối hợp, hỗ trợ Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng điều tra, xác minh làm rõ thông tin vụ việc sử dụng vũ khí tấn công lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn xã Phú Hội; giao Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 2/11, khi lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, gồm: Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng phối hợp với UBND xã Phú Hội và Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch (CPĐTDL) Sài Gòn - Đại Ninh trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng tại khoảnh 5, Tiểu khu 350 thuộc địa giới hành chính xã Phú Hội (khu vực giáp ranh giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh và Công ty CPĐTDL Sài Gòn - Đại Ninh quản lý) thì bất ngờ bị tấn công. Trong đó, ông Nguyễn Thế Cường, Đội trưởng Đội Quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách bị đạn chì súng hơi bắn trúng lưng, thủng áo khoác. Thời điểm xảy ra vụ việc, một nhóm 8 người tới hiện trường, có lời lẽ xúc phạm tổ công tác và tìm ông Nguyễn Thế Cường vì nghi ngờ ông dẫn đoàn vào giải tỏa, chặt cây cà phê.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Hội đã đến hiện trường kiểm tra nhưng không phát hiện được đối tượng sử dụng vũ khí tấn công tổ công tác tuần tra rừng. Để bảo đảm an toàn, Công an xã đề nghị Tổ công tác tạm ngừng việc tuần tra rừng và mời ông Cường về UBND xã Phú Hội làm việc, để điều tra, truy tìm đối tượng nghi dùng vũ khí tấn công tổ công tác tuần tra rừng.

Các đối tượng cài chông gây nguy hiểm cho cán bộ quản lý, bảo vệ rừng

Liên quan vụ việc, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng trước đó đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng vũ khí tấn công lực lượng bảo vệ rừng.

Cùng với đó, đề nghị UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo Đội Thường trực bảo vệ rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện tăng cường công tác kiểm tra rừng thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, chú trọng các khu vực, địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm, gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng, đất rừng. Kiên quyết không để xảy ra điểm nóng về vi phạm về rừng, đất rừng trên địa bàn.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện và các đơn vị chủ rừng, UBND xã Phú Hội điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt hoạt động lâm nghiệp của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn, nhất là công tác trồng rừng. Thường xuyên phối kết hợp, tổ chức kiểm tra, rà soát các diện tích đất trống của các đơn vị chủ rừng, trường hợp còn đất trống thuộc diện quy hoạch đất lâm nghiệp, đủ tiêu chí trồng rừng nhưng không kịp thời đưa vào kế hoạch trồng rừng thì đề xuất xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và các cá nhân liên quan.

Đồng thời, quản lý chặt diện tích rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm. Phối hợp giải tỏa cây trồng, vật kiến trúc trên diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm; đề nghị đơn vị chủ rừng phải tổ chức trồng ngay lại rừng hoặc khoanh nuôi tái sinh, kiên quyết không để các đối tượng vi phạm canh tác, sử dụng, sang nhượng diện tích đất do phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn.

THỤY TRANG