(LĐ online) - Đó là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 được Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đưa ra tại hội nghị tổng kết sáng 24/12.

Trung ương Hội tặng danh hiệu Phụ nữ tiêu biểu cho 3 cá nhân ở Lâm Đồng

Theo đó, trong năm 2020, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phòng chống xâm hại trẻ em. Cụ thể, cấp tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương lựa chọn các hình thức, nội dung phù hợp để tổ chức các hoạt động và triển khai thực hiện theo chủ đề này. Các cấp Hội phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam bằng các hoạt động, công trình, phần việc cụ thể; tiếp tục thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu”; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, tôn vinh, tri ân, biểu dương và tổng kết phong trào thi đua, cuộc vận động, các mô hình nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội.

Khen thưởng cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019

Năm 2019, các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện chủ đề về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” đã đạt được nhiều kết quả. Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết đến cán bộ hội viên, phụ nữ trong tỉnh; đồng thời, tập trung thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, những nhiệm vụ trọng tâm. Chú trọng chọn vấn đề ưu tiên để triển khai thực hiện chủ đề năm như: An toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong gia đình, an toàn cho phụ nữ và trẻ em ở trường học, nơi làm việc, an toàn xã hội, an toàn về môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu… Đặc biệt, trong triển khai từng chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua, các cấp Hội chú trọng xây dựng mô hình mới; thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, nhận diện gương điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực, giới thiệu những gương điển hình cho các cấp, các ngành ghi nhận biểu dương. Kết quả, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc giữa nhiệm kỳ và chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Hội LHPN năm 2019 đều đạt và vượt.

* Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp Hội khen thưởng, cụ thể: Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 19 tập thể và 3 cá nhân nhận danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”, 4 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” (giai đoạn 2017 - 2019). Hội LHPN Lâm Đồng khen thưởng phong trào phụ nữ và công tác Hội năm 2019 cho 38 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc” và 7 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2019. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh khen thưởng chuyên đề công tác Hội năm 2019 cho 3 tập thể xuất sắc tiêu biểu; khen thưởng 1 cán bộ Hội xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Ban chấp hành năm 2019 và tặng bằng khen cho 1 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào Phụ nữ và công tác Hội năm 2019.

AN NHIÊN