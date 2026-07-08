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    Lâm Đồng hôm nay 07/08

    Văn Khoa07/08/2026 18:19

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 07/08/2026: Tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm, ưu tiên làm nhà ở xã hội và chuẩn bị mở lại sân bay Liên Khương.

    Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng chiều muộn ngày 07/08/2026 mang đến những thông tin quan trọng về công tác chỉ đạo gỡ vướng các dự án đầu tư trọng điểm, kế hoạch hạ tầng giao thông hàng không và các chính sách an sinh xã hội nổi bật trên địa bàn tỉnh.

    Nhiều chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo tỉnh đã được đưa ra nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện hệ thống hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

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