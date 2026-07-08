Lâm Đồng hôm nay 07/08
Điểm tin Lâm Đồng ngày 07/08/2026: Tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm, ưu tiên làm nhà ở xã hội và chuẩn bị mở lại sân bay Liên Khương.
Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng chiều muộn ngày 07/08/2026 mang đến những thông tin quan trọng về công tác chỉ đạo gỡ vướng các dự án đầu tư trọng điểm, kế hoạch hạ tầng giao thông hàng không và các chính sách an sinh xã hội nổi bật trên địa bàn tỉnh.
Nhiều chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo tỉnh đã được đưa ra nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện hệ thống hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Điểm nhanh
- Hạ tầng giao thông — Lâm Đồng chủ động kết nối, mở đường bay mới trên tinh thần “Win - Win”: Tỉnh mong muốn trực tiếp đồng hành cùng các hãng hàng không trong xúc tiến thị trường, quảng bá điểm đến và mở rộng mạng bay.
- Đầu tư công — Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chỉ đạo gỡ vướng các dự án động lực phía Đông: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án động lực khu vực phía Đông.
- An sinh xã hội — Lâm Đồng rút ngắn tối đa thủ tục đầu tư nhà ở xã hội: Đưa toàn bộ các dự án nhà ở xã hội vào nhóm ưu tiên đặc biệt để tối ưu hóa thời gian và thúc đẩy nguồn cung.
- Tài chính - Ngân sách — Thuế cơ sở 12 về đích thu ngân sách trước 5 tháng: Chủ động phối hợp quản lý và chống thất thu, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước sớm hơn kế hoạch.
- Y tế - Sức khỏe — Tăng tốc khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần trong năm 2026.
- Cứu hộ - Y tế — Nỗ lực cứu chữa 2 người đi đường bị cây rừng đổ ở xã Quảng Sơn: Y bác sĩ nỗ lực cứu chữa hai người dân bị thương nặng do cây rừng lớn bất ngờ đổ đè trúng khi đi xe máy.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Đầu tư – Hạ tầng
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chỉ đạo gỡ vướng các dự án động lực phía Đông: Nghe báo cáo tiến độ triển khai và tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án phát triển kinh tế trọng điểm.
- Lâm Đồng thúc đẩy giải ngân đầu tư công khu vực phía Tây: Yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và xem kết quả giải ngân là động lực thúc đẩy tăng trưởng.
- Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Hồ Ka Pét: Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương để đảm bảo tiến độ thi công công trình.
- Liên Khương trở lại, mở cánh cửa kết nối mới cho Lâm Đồng: Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8/2026 sau thời gian sửa chữa, nâng cấp hạ tầng.
- Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn cấp sổ đỏ lần đầu: Tháo gỡ các vướng mắc phát sinh sau thời gian sắp xếp đơn vị hành chính để đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xã hội – Giáo dục – Y tế
- Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành Trường THPT Chuyên Bảo Lộc trước năm học mới: Đẩy nhanh thi công các hạng mục cải tạo, sửa chữa để phục vụ năm học 2026 - 2027.
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ Dự án Trường TH&THCS Xuân Hương: Kiểm tra thực tế dự án đầu tư xây dựng trường học tại phường Xuân Hương.
- Lâm Đồng quán triệt triển khai Luật Dân số 2025: Tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Khối thi đua số 9 - TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ an sinh tại Lâm Đồng: Tổ chức chương trình an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa.
An ninh – Quốc phòng – Đời sống
- Lâm Đồng giải thể Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, thành lập đơn vị mới: Bộ CHQS tỉnh công bố quyết định giải thể, tổ chức lại và thành lập các đơn vị trực thuộc.
- Khen thưởng đột xuất Công an phường Nam Gia Nghĩa: Biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá các vụ đánh bạc trên địa bàn.
- Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp cá thể trăn gấm quý hiếm: Cơ quan chức năng xã Đam Rông 3 tiếp nhận 1 cá thể trăn gấm do người dân tự nguyện bàn giao.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 07/08/2026 18:19 — Lâm Đồng chủ động kết nối, mở đường bay mới trên tinh thần “Win - Win”
- 07/08/2026 18:15 — Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chỉ đạo gỡ vướng các dự án động lực phía Đông
- 07/08/2026 18:14 — Khối thi đua số 9 - TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ an sinh tại Lâm Đồng
- 07/08/2026 18:12 — Lâm Đồng rút ngắn tối đa thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
- 07/08/2026 18:11 — Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Hồ Ka Pét
- 07/08/2026 17:39 — Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp cá thể trăn gấm quý hiếm
- 07/08/2026 17:35 — Nỗ lực cứu chữa 2 người đi đường bị cây rừng đổ ở xã Quảng Sơn
- 07/08/2026 15:41 — Khen thưởng đột xuất Công an phường Nam Gia Nghĩa
- 07/08/2026 14:45 — Lâm Đồng quán triệt triển khai Luật Dân số 2025
- 07/08/2026 13:41 — Lâm Đồng thúc đẩy giải ngân đầu tư công khu vực phía Tây
- 07/08/2026 12:22 —