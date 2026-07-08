Y tế - Sức khỏe Lâm Đồng quán triệt triển khai Luật Dân số 2025 Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Dân số 113/2025/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quang cảnh hội nghị

Luật Dân số gồm 8 chương, 30 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Dân số năm 2003, đồng thời bổ sung nhiều nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và khắc phục những bất cập trong công tác dân số.

So với Pháp lệnh Dân số, luật quy định cụ thể hơn các chính sách về nâng cao chất lượng dân số, truyền thông, giáo dục và vận động. Đồng thời, bổ sung nhiều chính sách mới như: duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số.

Thành viên Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh phổ biến Luật Dân số tại hội nghị

Đáng chú ý, Luật Dân số chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, hướng đến giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và già hóa dân số gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Hoàng Viết Nam cho biết, Luật Dân số được ban hành, tạo hành lang pháp lý để giải quyết các thách thức của công tác dân số, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành; đáp ứng đủ các điều kiện về nguồn lực để thực hiện toàn diện công tác dân số trong tình hình mới.

Theo ông Hoàng Viết Nam, thời gian qua, Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân số; phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Dân số đến các địa phương, đơn vị.

Ngành y tế tỉnh cũng chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và tiếp tục tham mưu các chính sách hỗ trợ công tác dân số, cộng tác viên dân số và y tế thôn, bản.