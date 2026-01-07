Lâm Đồng hôm nay 1/7 Điểm tin Lâm Đồng sau 18h ngày 1/7/2026: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,56%, khởi động Festival Hoa Đà Lạt và quyết tâm khơi thông các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Trong ngày 1/7/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và hành chính. Điểm nhấn nổi bật là kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ cao và sự quyết liệt của chính quyền trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo đà bứt phá cho giai đoạn phát triển mới sau một năm vận hành mô hình chính quyền tinh gọn.

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Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Đầu tư – Hạ tầng

Lâm Đồng đang tập trung thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư và quản lý tài nguyên. Tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo tỉnh khẳng định hiệp hội phải là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và chính quyền. Đồng thời, tỉnh cũng phát động đợt cao điểm giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

Tăng cường kiểm soát hàng hóa, giữ ổn định thị trường để bảo vệ người tiêu dùng: Chi tiết tại đây.

Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn: Xem thêm.

Phát huy lợi thế sản phẩm OCOP để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số: Tận dụng thế mạnh địa phương.

Giáo dục – Xã hội – Y tế

Ngành giáo dục tỉnh đón nhận tin vui khi ghi nhận 85 bài thi đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó môn Toán chiếm ưu thế với 45 điểm tuyệt đối. Ngay sau kỳ thi này, gần 4.900 thí sinh khác cũng đang tự tin bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên vào ngày 02/07.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng đạt 98,56% với nhiều điểm 10 ở các môn thi.

Về công tác đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đang triển khai lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông (phường Bắc Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông) để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

An ninh – Trật tự

Lực lượng an ninh tỉnh triển khai nhiều hoạt động nghiệp vụ và kiểm tra an toàn hạ tầng quan trọng. Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh và công an xã Ninh Gia kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa. Ngoài ra, hội thi tìm hiểu nghiệp vụ an ninh nhân dân cũng thu hút 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia tranh tài trực tuyến.

Danh sách tin theo thời gian

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