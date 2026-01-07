Lâm Đồng hôm nay 1/7
Điểm tin Lâm Đồng sau 18h ngày 1/7/2026: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,56%, khởi động Festival Hoa Đà Lạt và quyết tâm khơi thông các dự án đầu tư ngoài ngân sách.
Trong ngày 1/7/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và hành chính. Điểm nhấn nổi bật là kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ cao và sự quyết liệt của chính quyền trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo đà bứt phá cho giai đoạn phát triển mới sau một năm vận hành mô hình chính quyền tinh gọn.
Điểm nhanh tin tức trong ngày
- Giáo dục — Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 98,56%: Toàn tỉnh có hơn 39.000 thí sinh được công nhận tốt nghiệp.
- Đầu tư — Khơi thông nguồn lực dự án ngoài ngân sách: Quyết tâm xử lý dứt điểm các vướng mắc pháp lý cho hàng trăm dự án đang bị nghẽn.
- Văn hóa — Khởi động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI: Sự kiện mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12.
- Hành chính — HĐND tỉnh thông qua 13 nghị quyết: Các quyết sách mới tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công.
- Y tế — Xã Cát Tiên dẫn đầu chiến dịch khám sức khỏe: Hoàn thành vượt chỉ tiêu khám sức khỏe miễn phí cho người dân.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Đầu tư – Hạ tầng
Lâm Đồng đang tập trung thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư và quản lý tài nguyên. Tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo tỉnh khẳng định hiệp hội phải là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và chính quyền. Đồng thời, tỉnh cũng phát động đợt cao điểm giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.
- Tăng cường kiểm soát hàng hóa, giữ ổn định thị trường để bảo vệ người tiêu dùng: Chi tiết tại đây.
- Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn: Xem thêm.
- Phát huy lợi thế sản phẩm OCOP để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số: Tận dụng thế mạnh địa phương.
Giáo dục – Xã hội – Y tế
Ngành giáo dục tỉnh đón nhận tin vui khi ghi nhận 85 bài thi đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó môn Toán chiếm ưu thế với 45 điểm tuyệt đối. Ngay sau kỳ thi này, gần 4.900 thí sinh khác cũng đang tự tin bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên vào ngày 02/07.
Về công tác đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đang triển khai lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông (phường Bắc Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông) để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.
An ninh – Trật tự
Lực lượng an ninh tỉnh triển khai nhiều hoạt động nghiệp vụ và kiểm tra an toàn hạ tầng quan trọng. Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh và công an xã Ninh Gia kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa. Ngoài ra, hội thi tìm hiểu nghiệp vụ an ninh nhân dân cũng thu hút 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia tranh tài trực tuyến.
Danh sách tin theo thời gian
- 1/7/2026 20:00 — Phim tài liệu: Một năm sắp xếp lại giang sơn - Tinh gọn, gần dân, hiệu quả
- 1/7/2026 18:04 — Khảo sát, đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Hang A1 và Hang C2
- 1/7/2026 15:55 — Khai mạc Giải bóng đá nam 11 người tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
- 1/7/2026 12:58 — Sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp toàn quốc
- 1/7/2026 10:50 — Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)