Lâm Đồng hôm nay 15/07
Điểm tin Lâm Đồng ngày 15/07/2026: Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phát động chiến dịch 180 ngày vàng bứt phá tăng trưởng và tăng cường an ninh trật tự.
Ngày 15/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận hàng loạt chuyển động quan trọng trong công tác điều hành kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Trọng tâm của ngày hôm nay là các quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế.
Điểm nhanh
- Kinh tế — “180 ngày vàng” bứt phá tăng trưởng của Lâm Đồng: Phát động chiến dịch cao điểm nhằm tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%.
- Đầu tư công — Lâm Đồng chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công: Báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng.
- Đối ngoại — Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Lâm Đồng với Nhật Bản: Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh.
- An ninh — Thanh tra chuyên đề về xuất nhập cảnh và phòng, chống khủng bố: Công an tỉnh triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật cư trú của người nước ngoài.
- Môi trường — Xử lý vụ san gạt trái phép lòng hồ Suối Vàng: Buộc khôi phục nguyên trạng khu vực bị đào bới trái phép.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng
- Lâm Đồng đang tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn cho các dự án ODA, đặc biệt là hạ tầng nông nghiệp và các dự án trọng điểm đang giai đoạn nghiệm thu.
- Tỉnh ban hành kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2026 - 2027 nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng.
- Dự án mở trục động lực phía Đông kết nối với cao tốc Bắc - Nam được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng.
- Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 28B và đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường này.
Chính trị – Xã hội
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên ngay trong quý III năm 2026.
- Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ các cơ quan Đảng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng.
- Tại xã Tà Năng, Lâm Đồng, chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí giai đoạn 2026 - 2030 đang được triển khai tích cực cho người dân vùng sâu.
- Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số để tăng cường sự kết nối với nhân dân trên không gian mạng.
An ninh – Quốc phòng
- Hoàn thành diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tại Phường 1, Lâm Đồng với sự tổ chức chặt chẽ và nghiêm túc.
- Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho tăng trưởng kinh tế.
- Công tác bảo vệ hơn 30.000 ha rừng tại cửa ngõ phía Nam tỉnh được chú trọng trước áp lực về nhu cầu đất đai và biến đổi khí hậu.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 18:23 — Lâm Đồng chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công và cú hích truyền thông
- 17:30 — Lâm Đồng tập trung giải ngân vốn cho các dự án ODA
- 13:44 — “180 ngày vàng” bứt phá tăng trưởng của Lâm Đồng
- 12:25 — Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Lâm Đồng với Nhật Bản
- 11:04 — Lâm Đồng tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
- 08:11 — Mở trục động lực phía Đông Lâm Đồng
- 05:10 — Xử lý, khắc phục vụ san gạt trái phép lòng hồ Suối Vàng
- 05:05 — Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam
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