Lâm Đồng hôm nay 15/07 Điểm tin Lâm Đồng ngày 15/07/2026: Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phát động chiến dịch 180 ngày vàng bứt phá tăng trưởng và tăng cường an ninh trật tự.

Ngày 15/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận hàng loạt chuyển động quan trọng trong công tác điều hành kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Trọng tâm của ngày hôm nay là các quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế.

Điểm nhanh

Mở trục động lực phía Đông Lâm Đồng

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Hạ tầng

Lâm Đồng đang tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn cho các dự án ODA, đặc biệt là hạ tầng nông nghiệp và các dự án trọng điểm đang giai đoạn nghiệm thu.

Tỉnh ban hành kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2026 - 2027 nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng.

Dự án mở trục động lực phía Đông kết nối với cao tốc Bắc - Nam được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 28B và đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường này.

Chính trị – Xã hội

An ninh – Quốc phòng

Hoàn thành diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tại Phường 1, Lâm Đồng với sự tổ chức chặt chẽ và nghiêm túc.

Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho tăng trưởng kinh tế.

Công tác bảo vệ hơn 30.000 ha rừng tại cửa ngõ phía Nam tỉnh được chú trọng trước áp lực về nhu cầu đất đai và biến đổi khí hậu.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

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