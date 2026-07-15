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    Lâm Đồng hôm nay 15/07

    Văn Khoa15/07/2026 18:24

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 15/07/2026: Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phát động chiến dịch 180 ngày vàng bứt phá tăng trưởng và tăng cường an ninh trật tự.

    Ngày 15/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận hàng loạt chuyển động quan trọng trong công tác điều hành kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Trọng tâm của ngày hôm nay là các quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế.

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          Thời sự Lâm Đồng
          Lâm Đồng hôm nay 15/07
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