Lâm Đồng hôm nay 16/7
Điểm tin Lâm Đồng 16/7: Tỉnh dự kiến bố trí 125.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, khai mạc Hành trình Đỏ lần thứ XIV và đẩy mạnh thu hút dự án 42.000 tỷ từ Tập đoàn VRG.
Bản tin thời sự Lâm Đồng chiều tối ngày 16/7/2026 ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng trong công tác hoạch định chiến lược kinh tế dài hạn. Nổi bật là kế hoạch phân bổ nguồn lực đầu tư công khổng lồ cho giai đoạn 5 năm tới và các hoạt động an sinh xã hội lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc.
Điểm nhanh
- Đầu tư công — Lâm Đồng bố trí khoảng 125.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030: Tỉnh thống nhất kế hoạch trung hạn nhằm tạo động lực phát triển hạ tầng chiến lược.
- Dự án nghìn tỷ — Tập đoàn VRG đề xuất đầu tư chuỗi dự án gần 42.000 tỷ đồng tại Lâm Đồng: Đề xuất nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp, năng lượng tái tạo với quy mô vốn lớn.
- Y tế — Chuyển giao kỹ thuật can thiệp mạch máu chuyên sâu cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng: Hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ để nâng cao năng lực điều trị.
- An ninh — Khởi tố đối tượng lừa đảo "chạy án" chiếm đoạt 550 triệu đồng: Cơ quan chức năng khởi tố bị can trú tại Phường 1, tỉnh Lâm Đồng về hành vi lừa đảo.
- Môi trường — Người dân xã Tuyên Quang giao nộp một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm: Hành động tích cực của người dân xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo tồn động vật hoang dã.
Kinh tế – Đầu tư – Hạ tầng
Trong ngày, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều buổi làm việc nhằm tháo gỡ nút thắt trong giải ngân vốn và thu hút đầu tư nước ngoài. Tỉnh kiên quyết không để xảy ra tình trạng chuyển vốn đầu tư công và đang đẩy mạnh chiến dịch 180 ngày cao điểm để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.
- Lâm Đồng kiên quyết không để xảy ra tình trạng chuyển vốn đầu tư công
- Mở hành lang tăng trưởng mới tại phía Đông Lâm Đồng
- Lâm Đồng đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài (FDI)
- Lâm Đồng tăng cường hợp tác toàn diện với Nhật Bản
Chính trị – Cải cách số
Công tác phòng chống tham nhũng và chuyển đổi số tiếp tục là trọng tâm hành động của bộ máy chính quyền địa phương. Tỉnh đang khẩn trương số hóa hồ sơ ngành thanh tra và triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" đi vào chiều sâu.
- Phòng chống tham nhũng, lãng phí từ sớm, từ xa tại cơ sở
- Khẩn trương số hóa hồ sơ, dữ liệu ngành thanh tra Lâm Đồng
- Phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II
- Khối Thi đua số 2 gắn thi đua với chuyển đổi số và cải cách hành chính
Y tế – Xã hội – An sinh
Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIV chính thức khai mạc, tôn vinh những tấm gương hiến máu tiêu biểu. Song song đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày 27/7 cũng được triển khai rộng khắp.
- Khai mạc Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần thứ XIV
- Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà người có công tại khu vực Đà Lạt
- Xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng tăng tốc bao phủ khám sức khỏe toàn dân
- Khởi công 11 nhà tình nghĩa tại Khu kinh tế - quốc phòng Bắc Lâm Đồng
An ninh – Trật tự
Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em tại các ao hồ phục vụ sản xuất trong mùa mưa bão, đồng thời duy trì kỷ luật nghiêm trong lực lượng vũ trang tỉnh.
- Nguy cơ đuối nước trẻ em tại các công trình sông hồ sản xuất
- Duy trì kỷ luật và phòng chống tội phạm trong lực lượng vũ trang
- Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 16/07/2026 18:15 — Lâm Đồng phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực từ sớm, từ xa, từ trong cơ sở
- 16/07/2026 17:36 — Người dân xã Tuyên Quang giao nộp một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm
- 16/07/2026 17:06 — Lâm Đồng phân loại hơn 1,7 triệu thửa đất phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
- 16/07/2026 16:39 — Lâm Đồng kiên quyết không để xảy ra tình trạng chuyển vốn đầu tư công
- 16/07/2026 11:20 — Khởi tố đối tượng lừa đảo "chạy án" chiếm đoạt 550 triệu đồng
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