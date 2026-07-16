Lâm Đồng hôm nay 16/7 Điểm tin Lâm Đồng 16/7: Tỉnh dự kiến bố trí 125.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, khai mạc Hành trình Đỏ lần thứ XIV và đẩy mạnh thu hút dự án 42.000 tỷ từ Tập đoàn VRG.

Bản tin thời sự Lâm Đồng chiều tối ngày 16/7/2026 ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng trong công tác hoạch định chiến lược kinh tế dài hạn. Nổi bật là kế hoạch phân bổ nguồn lực đầu tư công khổng lồ cho giai đoạn 5 năm tới và các hoạt động an sinh xã hội lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc.

Điểm nhanh

Kinh tế – Đầu tư – Hạ tầng

Trong ngày, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều buổi làm việc nhằm tháo gỡ nút thắt trong giải ngân vốn và thu hút đầu tư nước ngoài. Tỉnh kiên quyết không để xảy ra tình trạng chuyển vốn đầu tư công và đang đẩy mạnh chiến dịch 180 ngày cao điểm để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.

Ngày 25/7 khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa

Chính trị – Cải cách số

Công tác phòng chống tham nhũng và chuyển đổi số tiếp tục là trọng tâm hành động của bộ máy chính quyền địa phương. Tỉnh đang khẩn trương số hóa hồ sơ ngành thanh tra và triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" đi vào chiều sâu.

Y tế – Xã hội – An sinh

Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIV chính thức khai mạc, tôn vinh những tấm gương hiến máu tiêu biểu. Song song đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày 27/7 cũng được triển khai rộng khắp.

An ninh – Trật tự

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em tại các ao hồ phục vụ sản xuất trong mùa mưa bão, đồng thời duy trì kỷ luật nghiêm trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

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