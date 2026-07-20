Lâm Đồng hôm nay 20/7
Điểm tin Lâm Đồng sau 18h ngày 20/07/2026: Sân bay Liên Khương sắp mở cửa trở lại, đẩy mạnh kích cầu du lịch nội tỉnh và triển khai các dự án hạ tầng ven biển chiến lược.
Ngày 20/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực trong phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế số. Tâm điểm chú ý là kế hoạch khôi phục hoạt động của sân bay Liên Khương và những quyết sách quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư công tại cấp cơ sở.
Điểm nhanh
- Hàng không — Sân bay quốc tế Liên Khương chính thức mở cửa trở lại từ ngày 19 tháng 8: Cảng hàng không sẽ khôi phục toàn bộ mạng lưới bay nội địa sau 4 tháng nâng cấp đường băng.
- Du lịch — Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch năm 2026: Triển khai chủ đề “Người Lâm Đồng đi du lịch Lâm Đồng” để phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn.
- Ngân sách — Thuế cơ sở 8 tạo đà vượt dự toán năm: Hoàn thành 83,4% dự toán thu ngân sách năm 2026 chỉ sau 6 tháng đầu năm.
- Hạ tầng — Tuyến đường ven biển 9.500 tỷ đồng tại Lâm Đồng: Trục giao thông lấn biển chiến lược: Dự án dài 14,6km với 6 làn xe kết hợp lấn biển mở rộng không gian đô thị.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng
- Chuẩn hóa quy trình đầu tư công: Tỉnh xây dựng bộ hướng dẫn thực hiện dự án tại cấp xã, phường nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.
- Sở Xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số: Triển khai các giải pháp công nghệ thực chất theo yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh.
- Giải phóng mặt bằng đường ven biển: Sự đồng thuận của người dân giúp tháo gỡ điểm nghẽn tại tuyến Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng.
- Liên kết chuỗi FDI: Nghị quyết 10 tạo cú hích để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
- Bảo hộ thương hiệu nông sản: Đẩy mạnh sở hữu trí tuệ để nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Xã hội – Y tế – Giáo dục
- Tri ân người có công: Đoàn công tác tỉnh thăm, tặng quà tại các xã Nâm Nung, Krông Nô, Nam Đà và Quảng Phú, Lâm Đồng nhân ngày 27/7.
- Y tế vùng biên: Nâng cấp các trạm y tế khu vực biên giới để củng cố “tuyến phòng thủ” chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Công tác nhân đạo: Chuyển dịch từ cứu trợ khẩn cấp sang hỗ trợ sinh kế bền vững cho người nghèo trong 5 năm qua.
- Đổi thay tại buôn Đăng Đừng: Đời sống người dân tại phường 2, Lâm Đồng khởi sắc nhờ phát triển cây cà phê và hạ tầng giao thông.
Chính trị – An ninh – Trật tự
- Năm cán bộ cơ sở: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
- Tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của người dân trong tháng 7.
- Diễn tập phòng thủ: Tổ chức diễn tập điểm tại phường 1, Lâm Đồng theo mô hình chính quyền địa phương mới.
- Xử lý vi phạm ma túy: Công an tỉnh siết chặt quản lý và xử lý hình sự các trường hợp tái sử dụng ma túy theo quy định mới.
Văn hóa – Du lịch
- Văn hóa thúc đẩy du lịch: Định vị di sản văn hóa là tài sản chiến lược để tăng năng lực cạnh tranh du lịch.
- Đô thị di sản văn hóa: Áp dụng 5 tiêu chí mới của Chính phủ để thí điểm phát triển đô thị gắn liền bảo tồn di sản.
- Du lịch Tà Đùng: Ứng dụng công nghệ để quảng bá và mở rộng không gian phát triển du lịch bền vững tại khu vực hồ Tà Đùng.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 20/07/2026 17:58 — Standardizing Public Investment Procedures: The “Key” to Accelerating Public Capital Disbursement
- 20/07/2026 17:41 — Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch năm 2026
- 20/07/2026 16:58 — Sở Xây dựng Lâm Đồng chuyển đổi số theo hướng trọng điểm và thực chất
- 20/07/2026 12:16 — Tuyến đường ven biển 9.500 tỷ đồng tại Lâm Đồng: Trục giao thông lấn biển chiến lược
- 20/07/2026 04:50 — Sân bay quốc tế Liên Khương chính thức mở cửa trở lại từ ngày 19 tháng 8
Trên đây là tổng hợp các tin tức nổi bật tại Lâm Đồng trong ngày 20/07/2026. Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.