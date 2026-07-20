Lâm Đồng hôm nay 20/7 Điểm tin Lâm Đồng sau 18h ngày 20/07/2026: Sân bay Liên Khương sắp mở cửa trở lại, đẩy mạnh kích cầu du lịch nội tỉnh và triển khai các dự án hạ tầng ven biển chiến lược.

Ngày 20/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực trong phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế số. Tâm điểm chú ý là kế hoạch khôi phục hoạt động của sân bay Liên Khương và những quyết sách quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư công tại cấp cơ sở.

Lâm Đồng thực hiện “Năm cán bộ cơ sở”

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Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Hạ tầng

Xã hội – Y tế – Giáo dục

Tri ân người có công: Đoàn công tác tỉnh thăm, tặng quà tại các xã Nâm Nung, Krông Nô, Nam Đà và Quảng Phú, Lâm Đồng nhân ngày 27/7.

Y tế vùng biên: Nâng cấp các trạm y tế khu vực biên giới để củng cố “tuyến phòng thủ” chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Công tác nhân đạo: Chuyển dịch từ cứu trợ khẩn cấp sang hỗ trợ sinh kế bền vững cho người nghèo trong 5 năm qua.

Đổi thay tại buôn Đăng Đừng: Đời sống người dân tại phường 2, Lâm Đồng khởi sắc nhờ phát triển cây cà phê và hạ tầng giao thông.

Chính trị – An ninh – Trật tự

Năm cán bộ cơ sở: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của người dân trong tháng 7.

Diễn tập phòng thủ: Tổ chức diễn tập điểm tại phường 1, Lâm Đồng theo mô hình chính quyền địa phương mới.

Xử lý vi phạm ma túy: Công an tỉnh siết chặt quản lý và xử lý hình sự các trường hợp tái sử dụng ma túy theo quy định mới.

Văn hóa – Du lịch

Văn hóa thúc đẩy du lịch: Định vị di sản văn hóa là tài sản chiến lược để tăng năng lực cạnh tranh du lịch.

Đô thị di sản văn hóa: Áp dụng 5 tiêu chí mới của Chính phủ để thí điểm phát triển đô thị gắn liền bảo tồn di sản.

Du lịch Tà Đùng: Ứng dụng công nghệ để quảng bá và mở rộng không gian phát triển du lịch bền vững tại khu vực hồ Tà Đùng.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

Trên đây là tổng hợp các tin tức nổi bật tại Lâm Đồng trong ngày 20/07/2026. Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.